Las llamadas a un boicot al Mundial 2026 aumentan mientras Trump y la FIFA miran a otro lado

Mientras el presidente de la FIFA , Gianni Infantino , y el presidente estadounidense, Donald Trump , aseguran que el Mundial 2026 será una celebración global, el certamen comienza a verse envuelto en una creciente controversia. En distintos países de Europa, sectores políticos y deportivos expresan su rechazo a que Estados Unidos sea sede principal del torneo, impulsados por la política migratoria de Washington.

Las críticas también se replican dentro del propio país anfitrión. Dirigentes del Partido Demócrata cuestionan lo que consideran una contradicción entre la organización de un evento que promueve la unión y un contexto de endurecimiento de controles migratorios, detenciones y deportaciones masivas.

En ese marco, el expresidente de la FIFA , Joseph Blatter, se sumó esta semana a los cuestionamientos al sugerir en X que los aficionados se mantengan "lejos de Estados Unidos ", en una declaración que reavivó el debate internacional en torno al Mundial.

Las palabras de Blatter llegaron en medio de un recrudecimiento de las políticas migratorias estadounidenses , que en el último año derivaron en miles de arrestos y deportaciones, además de episodios fatales durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Días antes, el vicepresidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Oke Gottlich, había criticado duramente la realización del torneo en EE.UU. al sostener que "la vida de un jugador profesional no vale más que la vida de innumerables personas", en alusión al impacto humanitario de las medidas oficiales.

Sin embargo, el presidente de la federación alemana, Bernd Neuendorf, descartó la posibilidad de un boicot formal y calificó esas declaraciones como "equivocadas", marcando una postura más moderada dentro del fútbol europeo.

Tensiones políticas dentro de Estados Unidos

En territorio estadounidense, las críticas no se traducen en llamados masivos al boicot, en parte por el impacto económico que tendría el certamen, que también se jugará en Canadá y México. No obstante, dirigentes demócratas cuestionaron el mensaje que envía el país anfitrión al mundo.

El gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró que las políticas "caóticas y crueles" del presidente Trump están provocando que sectores internacionales quieran boicotear a Estados Unidos. En la misma línea, el senador por Maryland, Chris Van Hollen, advirtió sobre la contradicción entre la esencia del Mundial y la política exterior del gobierno.

"Se supone que la Copa es un momento en el que el mundo se une, deja de lado las diferencias para celebrar el deporte, y si bien simboliza la unión mundial, tenemos a un presidente de Estados Unidos que intenta excluir al mundo, a la gente", afirmó el pasado diciembre.

Defensa republicana y postura del seleccionado

Desde el Partido Republicano, en cambio, destacan el impacto económico positivo del torneo y niegan que los controles migratorios y de seguridad vayan a afectar la experiencia de los hinchas. "Demostraremos al mundo que podemos mantener la más estricta seguridad nacional y el control migratorio, al mismo tiempo que ofrecemos una hospitalidad deportiva de primer nivel", dijo el director del Grupo de Trabajo del Mundial, Andrew Giulani, el pasado 21 de enero desde la Casa Blanca.

En el plano deportivo, el seleccionador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, evitó pronunciarse sobre las controversias extradeportivas y sostuvo que sus jugadores y su cuerpo técnico "no son políticos". También se abstuvo de opinar sobre el aumento del precio de las entradas, otra de las críticas recurrentes, ya que la más barata para la final supera los 4.000 dólares.

Estados Unidos será sede de 78 de los 104 partidos del Mundial 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio. El partido decisivo se jugará en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, en un contexto que promete fútbol, pero también un intenso debate político y social.