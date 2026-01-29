Quién es "el zar de la antiinmigración" que Donald Trump envió a Minnesota tras las protestas contra ICE

El presidente estadounidense, Donald Trump , anunció este lunes que enviará a Tom Homan , su principal referente en política migratoria, a Minnesota para que le informe de primera mano tras la conmoción provocada por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante protestas contra las redadas de indocumentados.

La ciudad más poblada del estado, Minneapolis , atraviesa jornadas de creciente tensión desde el 7 de enero, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) asesinaron a Renee Good, una madre de tres hijos de 37 años, mientras se encontraba en su vehículo.

El sábado siguiente, agentes del ICE abatieron al enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti, también de 37 años. Las autoridades lo acusan de portar un arma cargada y oculta durante las protestas y de intentar agredir a los agentes. Según medios de Estados Unidos , Pretti contaba con licencia para portar armas.

Tom Homan es un veterano del Departamento de Seguridad Nacional y está a cargo de la política de control de la frontera sur y de las deportaciones de inmigrantes en situación irregular. Trump justificó su decisión con un mensaje publicado en Truth Social: aseguró que Homan “es duro pero justo” y que le reportará directamente tras su misión en Minnesota.

En ese mismo mensaje, el presidente afirmó que continúa una investigación separada por un presunto fraude masivo en servicios sociales en el estado, por un monto superior a los 20.000 millones de dólares.

Su promesa de “reinstaurar la ley y el orden” en Minneapolis

Homan aseguró este jueves que ordenó a las autoridades federales de inmigración avanzar en un “plan de reducción” de fuerzas del orden en Minnesota tras los asesinatos ocurridos en las manifestaciones.

“El presidente quiere que esto se arregle, y yo lo voy a arreglar”, afirmó, y se comprometió a “reinstaurar la ley y el orden” en Minneapolis. Según explicó, la reducción de fuerzas se definirá en base a las conversaciones mantenidas con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y con el fiscal general del estado, Keith Ellison. “La reducción se va a hacer en base a estos acuerdos, pero puede ser aún mayor si cesan la retórica odiosa, el impedimento y la interferencia”, sostuvo.

Además, Homan remarcó que las operaciones federales serán selectivas y que la prioridad estará puesta en “extranjeros criminales, amenazas a la seguridad pública y amenazas a la seguridad nacional”. “Tenemos mucho trabajo por delante. Si estás en el país ilegalmente, nunca estás fuera de la mesa”, advirtió.