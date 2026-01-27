Quién es Kristi Noem, la mujer que lidera la ofensiva migratoria de Trump al frente del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

"Ha perdido su derecho a liderar, y le pido que renuncie (…) o que Donald Trump haga lo correcto y simplemente la despida".

La petición de la gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, para que la polémica secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, deje su cargo no es un hecho aislado.

En los últimos días, varios congresistas demócratas se han sumado a una solicitud para someter a la funcionaria a un impeachment (juicio político) por su respuesta a la muerte, en menos de un mes, de dos ciudadanos estadounidenses durante las controvertidas operaciones contra la inmigración ilegal en Mineápolis.

Noem calificó a las víctimas como "terroristas domésticos", unas declaraciones que han hecho que incluso desde el Partido Republicano ya se comiencen a escuchar críticas en su contra.

"No estoy de acuerdo con la respuesta prematura de la secretaria, (porque) debilitó la confianza de los ciudadanos en las instituciones", afirmó el gobernador de Utah, John Curtis.

Desde que Trump la designó como secretaria de Seguridad Nacional hace un año no ha dejado de ocupar los titulares de los diarios y noticieros.

"Si estás aquí ilegalmente eres el siguiente: haz lo correcto ¡Vete ahora!". Con advertencias como estas la controvertida funcionaria se ha convertido en la cara visible de la política de mano dura contra la inmigración ilegal que el mandatario republicano ha implementado desde su regreso a la Casa Blanca.

Michael Gonzalez/Getty Images Noem, quien creció en un rancho en Dakota del Sur, porta con frecuencia sombreros y botas vaqueras como un guiño a sus orígenes.

Una vaquera y reina de belleza

Durante su carrera pública, Noem ha exhibido su orgullo por su origen al vestir botas y sombreros vaqueros.

Nació en 1971 en Watertown, un pequeño pueblo del este de Dakota del Sur, en el seno de una familia dedicada al campo.

"Era una niña de rancho. Tan pronto como terminaban el trabajo en la granja, metían los caballos en un remolque y se iban a las Montañas Rocosas a cazar alces a caballo", declaró a la BBC Mark Bedor, quien tiene un programa de YouTube llamado Today's Wild West.

"Un día, cuando tenía 9 o 10 años y habíamos estado cazando en las montañas, mi papá se volvió hacia mí y me dijo: 'Christy, encuentra cómo volver al campamento'. Y desapareció. Y cuando empecé a oír ruidos extraños y cayó la noche, tuve que confiar en mi instinto para encontrar el camino", relató Noem en una conferencia de la Asociación Nacional del Rifle en 2023.

"Años más tarde, mi madre me contó que mi padre me había seguido a una distancia prudencial. Antes de que se enojen con él, también quiero decirles que estuvo haciendo ruidos de oso todo el tiempo", agregó entre risas.

Durante su juventud fue una estudiante brillante con una agenda llena de compromisos. Fue editora del periódico escolar, presidenta de la Sociedad Nacional de Honor, actuaba en obras de teatro y no solo formaba parte de los equipos de baloncesto y voleibol, sino que también era animadora del equipo de fútbol masculino.

En 1990 se graduó de la escuela secundaria y fue coronada como Reina de las Nieves de Dakota del Sur. Dos años después se casó con su novio del bachillerato, Bryon Noem, con quien tiene tres hijos.

Samuel Corum/Sipa/Bloomberg via Getty Images El nombre de Noem fue mencionado entre los posibles candidatos a vicepresidente, pero una polémica confesión la sacó de la lista.

La tragedia que la llevó al política

Noem cursó estudios a la Universidad de Northern State, pero no pudo graduarse debido a una tragedia familiar.

En 1994, su padre falleció al caer en un silo dentro de su rancho y ella asumió las riendas de la propiedad. En ese momento una carta la impulsó a desarrollar su carrera política.

"Mientras ella y su familia lloraban la muerte de su padre, recibieron una factura en la que la oficina de impuestos les exigía la mitad del valor del rancho por el impuesto de sucesiones", contó Bedor.

Noem inició una campaña para reformar la ley tributaria estatal y en 2006 terminó siendo elegida congresista estatal.

"Antes de esa campaña, era una desconocida a nivel estatal, pero desde entonces su carrera ha sido vertiginosa", declaró a la BBC Seth Tupper, editor del sitio web de noticias South Dakota Searchlight New.

"Desde el primer día de esa primera campaña, una de las grandes noticias fue que se supo que tenía más de 20 multas por exceso de velocidad en su expediente y logró convertir un elemento controversial en algo beneficioso", agregó.

Tras apenas un período en la legislatura estatal dio el salto a la política nacional y ganó un escaño en la Cámara de Representantes de Washington en 2010, cargo para el que fue reelegida en dos ocasiones consecutivas.

En el Capitolio la recuerdan no solo por sus botas vaqueras, sino también porque solía dormir en su oficina para ahorrar en viajes entre Washington y Dakota del Sur, recordó su excompañera de partido Lynn Jenkins.

Alex Brandon-Pool/Getty Images Kristi Noem ha visitado la megacárcel de El Salvador.

El giro a la derecha

Aunque siempre mostró tendencias conservadoras, las mismas se agudizaron a medida que iba ocupando cargos públicos. En 2019, fue electa como la primera mujer gobernadora de su estado, protagonizando varias controversias que llamaron la atención del colectivo MAGA de Trump.

Durante la pandemia no decretó confinamientos ni impuso obligatoriamente el uso de mascarillas como otros estados para proteger la economía y porque consideraba que sus conciudadanos "podían tomar decisiones sabias".

La pandemia golpeó a Dakota del Sur con dureza. Según los datos oficiales, el estado registró casi 300.000 contagios y 3.100 muertes, cifras elevadas para una región que apenas tiene 900.000 habitantes.

Bajo la excusa de proteger al deporte femenino, en 2022 firmó una ley que prohíbe a las mujeres y niñas transgénero competir en deportes escolares, recordó The New York Times.

También se opuso a la teoría crítica de la raza, que sostiene que los patrones históricos de racismo están arraigados en el derecho y en las instituciones modernas estadounidenses.

Como gobernadora, Noem tomó varias medidas contra la inmigración. En 2021, se opuso a aceptar refugiados afganos y envió a miembros de la Guardia Nacional a Texas para apoyar los esfuerzos fronterizos, financiados con donaciones privadas.

La entonces gobernadora afirmaba que los migrantes de México estaban introduciendo drogas de contrabando en Dakota del Sur y que los cárteles campaban a sus anchas en las reservas indígenas de su estado, pero jamás mostró una prueba que sustentara esos señalamientos.

SAUL LOEB/AFP via Getty Images Más de un centenar un congresistas demócratas están pidiendo que Noem sea sometida a un juicio político.

El perro que casi la entierra

La política de mano dura que Noem exhibió durante su tiempo de gobernadora hizo que su nombre fuera mencionado como posible vicepresidenta de Trump. Sin embargo, una confesión frustró estas aspiraciones.

En su segunda autobiografía, No Going Back (Sin vuelta atrás), la política relata que mató a su perro porque era imposible adiestrarlo. Noem llevó al animal de 14 meses a una gravera y le disparó.

"No fue una tarea agradable, pero había que hacerlo. Tenía que elegir entre la seguridad de mis hijos pequeños y otras personas o un animal peligroso, y elegí la seguridad de mis hijos", escribió.

La confesión volvió a salir a relucir durante las audiencias que celebró el Congreso para avalar su designación como secretaria de Seguridad Nacional.

"Ella pensó que eso la haría parecer dura, peculiar y campestre, pero la hizo parecer cruel e insensible", dijo a la BBC Rick Wilson, del Proyecto Lincoln, una organización republicana antitrumpista.

Noem ha sido acusada de desvirtuar la misión del Departamento de Seguridad Nacional, creado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para garantizar la seguridad interna del país y combatir el terrorismo, y de convertirlo en una gran oficina migratoria.

Su decisión de recortar los fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y su visita a la megacárcel de El Salvador, adonde han sido enviados decenas de inmigrantes sin papeles que luego fueron deportados, son ejemplos que sus críticos mencionan con frecuencia.

"No fuimos fundados para que invasores extranjeros masacren a nuestros héroes, drenen nuestros impuestos ganados con esfuerzo o se apropien de los beneficios destinados a los estadounidenses. No los queremos. Ni uno solo", afirmó hace unas semanas, dejando en claro que su objetivo es expulsar a todos los extranjeros sin papeles.

Sin embargo, otros en EE.UU. sostienen que, en realidad, ella es solo el rostro de la política migratoria diseñada por Stephen Miller, el polémico subdirector del gabinete de Trump.

Las acusaciones sin fundamento que Noem ha lanzado contra los dos manifestantes muertos en Mineápolis han indignado a muchos de sus conciudadanos, también en las filas del Partido Republicano.

