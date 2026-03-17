Irán quiere cambiar la sede de sus partidos del Mundial de EE.UU. a México pero la FIFA se opone

La incertidumbre por la participación de Irán en el Mundial 2026 sigue aumentando, luego de que la Federación de Fútbol iraní dijera que su selección quiere cambiar la sede de sus partidos de EE.UU . a México, algo a lo que se opone la FIFA .

El presidente de la Federación iraní, Mehdi Taj, aseguró que se estaban llevando a cabo negociaciones para cambiar sus partidos de la fase de grupos, con el fin de garantizar la seguridad de sus jugadores.

Esto debido a la guerra de Irán iniciada por los ataques de Estados Unidos e Israel al país de Medio Oriente.

Sin embargo, este martes la FIFA declaró en un comunicado que esperaba que el calendario de partidos se mantenga como está.

"La FIFA mantiene un contacto regular con todas las federaciones participantes, incluida la Federación de Fútbol de Irán, para discutir la planificación de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado", señala la nota.

Estados Unidos es coanfitrión del Mundial, que se celebra entre el 11 de junio y el 19 de julio, junto con Canadá y México.

Irán tiene previsto enfrentarse en Los Ángeles a Nueva Zelanda el 16 de junio y a Bélgica el 21 de junio, y a Egipto en Seattle el 27 de junio.

Pero la semana pasada, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que, aunque Irán es "bienvenido al Mundial", no cree que "sea apropiado" que los jugadores asistan "por su propia vida y seguridad".

"Cuando Trump ha declarado explícitamente que no puede garantizar la seguridad de la selección iraní, ciertamente no viajaremos a Estados Unidos", dijo Taj en una publicación en una cuenta de redes sociales perteneciente a la embajada iraní en México.

"Estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa del Mundo se celebren en México", añadió el jefe del fútbol iraní.

Sin embargo, la FIFA no mencionó que hubiera tales negociaciones.

Getty Images Trump ha expresado que Irán es "bienvenido" al Mundial, pero que no garantiza su seguridad.

La guerra y el fútbol

Irán se clasificó hace un año para su cuarto Mundial consecutivo en las eliminatorias de Asia, pero desde entonces el país ha enfrentado conflictos bélicos que han escalado.

En junio de 2025, Estados Unidos lanzó una oleada de bombardeos sobre tres instalaciones nucleares en el país. Aunque entonces surgió la pregunta de la participación iraní en el Mundial 2026, su Federación descartó renunciar al campeonato.

Sin embargo, ante la situación de la guerra actual, la postura iraní ha cambiado.

El ministro de Deportes y Juventud de Irán, Ahmad Donyamali, dijo que "bajo ninguna circunstancia contamos con las condiciones adecuadas para participar en el Mundial".

En un mensaje reciente en la cuenta de Telegram de la selección nacional, señalaba que la FIFA es la organizadora del Mundial, no un país en particular.

"El país que debería ser excluido es aquel que, aunque ostenta el título de anfitrión, no tiene la capacidad de garantizar la seguridad de los equipos que participan en este evento", añadió.

El presidente de la FIFA dijo posteriormente que el presidente de EE.UU. le había comunicado que Irán era "bienvenido a competir" en la fase final de este verano, a pesar de que ambos países están en guerra.

Pero este martes surgió el pronunciamiento del organismo que rechaza el cambio al calendario y sus sedes.

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su país está abierto a recibir a la selección iraní: "México tiene relación con todos los países del mundo. Vamos a ver qué establece la FIFA y a partir de ahí informaríamos".

BBC

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FUENTE: BBC