Chau Olga: la drástica decisión de Messi y Antonela tras las críticas por la foto con Trump

Tras el encuentro del 10 con el presidente de Estados Unidos, los conductores de "Sería Increíble" lanzaron dardos venenosos que no pasaron inadvertidos.

Antonela Roccuzzo tomó la decisión de borrar a Nati Jota de su lista de seguidos. / Archivo MDZ

Lo que debía ser una visita protocolar del Inter Miami a la Casa Blanca tras alzarse con el título de la MLS 2025, terminó desatando una guerra mediática sin precedentes. La foto de Lionel Messi junto a Donald Trump no solo dividió las aguas en redes sociales, sino que provocó una grieta inesperada con los referentes de Olga, el canal de Migue Granados, generando una drástica reacción por parte del círculo íntimo del capitán argentino que nadie vio venir.

Los detalles del conflicto entre Messi y OLGA La mecha la encendió Nati Jota con un comentario cargado de sarcasmo en su cuenta de X. La influencer puso en duda la voluntad del rosarino al asistir al evento presidencial: “Para mí justo hoy Messi no leyó el cuaderno de comunicaciones de a dónde era la excursión”.

La frase de De Paul frente a Trump y Messi que dejó una escena viral en la Casa Blanca Lionel Messi y el plantel del Inter Miami posaron junto a Donald Trump en la Casa Blanca. @WhiteHouse Pero la tensión escaló cuando Lucas Fridman, socio clave de Migue Granados, metió a Diego Maradona en la discusión para trazar una comparación indirecta que cayó muy mal en el entorno de la Pulga. Estos cuestionamientos desde el corazón de Olga generaron un clima de hostilidad que rápidamente llegó a oídos de los protagonistas en Florida.

La respuesta más letal llegó desde el lado de Yanina Latorre, quien no tuvo piedad con Fridman al recordarle la histórica entrevista que Migue Granados le hizo a Leo en 2023. "¿Y a qué fuiste a chuparle las medias a la casa de Messi? ¿Se puede ser tan cagón?", disparó la panelista de SQP, exponiendo lo que muchos consideraron una contradicción ética.

messi-olga-instagram Lionel Messi dejó de seguir la cuenta de Instagram de Olga tras los cuestionamientos. Instagram @liomessi Ante el ataque, el propio Migue intentó descontracturar la situación con su sello personal, comentando un escueto: "Así son Yani...", aunque el daño a la relación con el "10" ya parecía ser irreversible.