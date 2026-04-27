Messi hizo un posteo bancando a un equipo que no es Newell's, Barcelona ni Inter Miami: a quién alentó

Tras el empate 1-1 de Inter Miami frente a New England Revolution por la MLS, Lionel Messi optó por una jornada de pausa el domingo para recargar energías. Sin embargo, el descanso no lo alejó del fútbol: siguió de cerca la actualidad de UE Cornellà , el modesto conjunto catalán que recientemente incorporó a su órbita.

A la distancia, el capitán argentino acompañó el compromiso correspondiente a una nueva fecha de la Tercera División RFEF (quinta categoría del sistema español), en el que el Cornellà cayó 2-1 ante CE Europa B. Desde Miami, siguió las alternativas del encuentro por televisión.

“Vamos”, fue el breve pero elocuente mensaje de respaldo de Messi , quien transita con entusiasmo esta nueva etapa vinculada a la gestión deportiva. Pese al apoyo del rosarino, el equipo no logró sumar puntos en la jornada.

Más allá del nuevo impulso, UE Cornellà ha sido históricamente un actor de perfil bajo dentro del fútbol español. Su techo competitivo se dio en la tercera categoría, a la que accedió por primera vez en 2014 y donde logró sostenerse durante varios años. El punto más alto de ese recorrido llegó en la temporada 2020/21, cuando consiguió el ascenso a la Primera Federación, división en la que permaneció hasta la campaña 2023/24.

A partir de entonces, el equipo catalán entró en una dinámica adversa: encadenó dos descensos consecutivos que lo devolvieron a la Tercera División RFEF, marcando uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Desde ese golpe deportivo, el club intenta reordenarse y recuperar estabilidad en una categoría exigente y pareja.

image El Cornellá se ubica tercero en su grupo en la Liga RFEF. X @ue_cornella

Hoy, el Cornellà se ubica tercero en el Grupo V, a siete puntos del líder, CE Manresa, que ocupa la plaza de ascenso directo. Con la posibilidad de acceder a los playoffs si finaliza entre el segundo y el quinto puesto, el conjunto alimenta su ambición de volver a escalar posiciones, ahora con el respaldo y la ilusión que genera la presencia de Lionel Messi en su proyecto.