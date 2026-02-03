Harry Styles rompió el dress code en los Grammy 2026 con este look

Mirá cómo fue el regreso fashion de Harry Styles para los premios Grammy 2026. Las fotos en la nota.

Lejos de buscar aprobación, el artista británico, Harry Styles, apareció en los Premios Grammy con una propuesta que se alejó de la alfombra roja tradicional y se plantó directamente en el escenario, donde fue el encargado de entregar el premio a mejor álbum del año a Bad Bunny.

Harry optó por un total look de Jonathan Anderson para Dior que desafía los códigos de vestimenta masculina. El conjunto transmitió una elegancia relajada, casi cotidiana, que contrastó con la solemnidad habitual de la gala.

La pieza central fue una americana gris cropped, confeccionada en un tejido jaspeado, con cierre cruzado y solapas de muesca. La decisión de llevarla sin camisa ni remera debajo le dio un aire despreocupado, suficiente para romper con la rigidez del dress code.

El saco se combinó con unos vaqueros anchos de corte relaxed, en azul oscuro y talle alto, con un largo generoso que rozó el suelo. Este detalle lo alejó de la sastrería rígida que suele dominar estos eventos.

El look se completó con unos zapatos verde menta que, a simple vista, parecieron bailarinas con puntera cuadrada y lazada, aunque en realidad se trató de unos mules abiertos en la parte trasera.