Antes y después: un pequeño dormitorio transformado en una sala de juegos

La decoradora estadounidense Joanna Gaines , cofundadora de la firma Magnolia , volvió a captar la atención con una transformación que demuestra cómo el diseño puede cambiar por completo la percepción de un espacio. En este caso transformando un pequeño dormitorio en una sala de juegos elegante y funcional para niños y jóvenes.

Foto: Joanna Gaines tiene 13,8 millones de seguidores en Instagram . Foto: Instagram coreyoconnellproductions

El punto de partida fue un ambiente reducido, con escasa personalidad y poco uso dentro de la casa. Lejos de ampliar metros, la clave estuvo en repensar la función del espacio y adaptarlo a las necesidades reales de la familia. De este modo, Gaines logró darle vida a un sector del inmueble que hasta entonces permanecía desaprovechado.

Reconocida como una de las principales figuras del diseño de interiores en Estados Unidos, Joanna Gaines (47) es madre de cinco hijos. Su enfoque combina estética y practicidad, con especial atención en los espacios pensados para el disfrute cotidiano de niños y adolescentes.

El secreto de este proyecto estuvo en la elección de una temática clara, capaz de conectar con los intereses de los más jóvenes. Para desarrollar el diseño, Gaines se inspiró en las actividades al aire libre, una decisión que aportó identidad, coherencia y calidez al ambiente, incluso dentro de una superficie limitada.

Cómo transformar un dormitorio pequeño en una sala de juegos

La propuesta buscó “llevar la naturaleza al interior del hogar”, representándola a través de texturas, materiales y detalles que remiten a rocas, piedras y flores. Estos elementos no solo aportan carácter visual, sino que también generan una atmósfera relajada y estimulante, ideal para el juego y el entretenimiento.

ANTES DESPUES

Foto: Magnolia.

El resultado final es una sala de juegos discreta, elegante y funcional, que aprovecha cada centímetro disponible sin perder estilo. La intervención demuestra que, con una idea bien definida y un diseño consciente, incluso un dormitorio pequeño puede transformarse en un espacio versátil y lleno de personalidad.

El siguiente video te muestra cómo transformó el dormitorio poco utilizado en una sala de juegos para niños sencilla, natural y elegante: