Harry Styles anunció su gira mundial: el precio récord de las entradas que indignó a todos

Desde los 74 hasta los 830 euros: el elevado costo de los tickets disparó teorías sobre la inflación y la "codicia" en la industria musical.

"Aperture" es el primer adelanto del disco que el cantante presentará en su gira de 2026. / Instagram

El fenómeno Harry Styles ha regresado para sacudir la industria musical, pero esta vez la euforia viene acompañada de una fuerte polémica. Con el reciente lanzamiento de Aperture, el primer corte de su próximo material discográfico, el artista británico confirmó el inicio de su tour mundial titulado Together, Together.

harry style show 5 Harry Styles regresa a los escenarios con el tour mundial "Together, Together". Instagram Sin embargo, la alegría de los harries se transformó rápidamente en indignación al abrirse la preventa: los valores de los tickets han alcanzado cifras astronómicas, desatando una ola de críticas que llegó incluso a oídos de otras leyendas del rock.

El debate global por las entradas de Harry Styles que llegó hasta Liam Gallagher El despliegue de la gira comenzará en mayo en Ámsterdam con Robyn como telonera, pero el epicentro será su residencia en el Madison Square Garden, donde Styles se instalará de agosto a octubre junto a Jamie XX. La controversia por los precios, que oscilan entre los 74 y los 830 euros, provocó que hasta Liam Gallagher se volcara a sus redes para lanzar un irónico “Cuánto vale”, posteo que sus seguidores vincularon de inmediato al escándalo de Harry.

el-valor-de-las-entradas-para-sus-shows-fuente- La preventa de entradas despertó fuertes quejas en redes sociales por los altos valores en euros. Captura x En X, los usuarios no perdonaron: “Así que los precios casi se han triplicado desde hslot 2022 y 2023. Capitalismo, codicia, inflación, costes de producción… ¿cuál es la razón esta vez?“, reclamó un fan visiblemente molesto.

harry style show 6 San Pablo será la única parada en Sudamérica por el momento, dejando a la Argentina en espera. Instagram Para el público sudamericano, la noticia tuvo un sabor agridulce. Por ahora, Argentina ha quedado fuera del mapa oficial, siendo Brasil el único destino confirmado en la región con dos fechas en San Pablo para el mes de julio. La furia por los costos se intensificó con comentarios virales como: “Esto debería ser ilegal a menos que Harry esté haciendo un maldito espectáculo al estilo Cirque du Soleil en ese escenario".