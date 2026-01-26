Sorpresa mundial: Britney Spears sería la artista internacional confirmada para el show gratuito en Copacabana

El mundo del pop está a la orden del día luego de la noticia que viene del país del Carnaval. Lo que comenzó como un deseo del alcalde Eduardo Paes y una súplica de los fanáticos, finalmente está más cerca de concretarse: Britney Spears sería la atracción principal del mega evento gratuito en la playa de Copacabana este año.

Si bien todavía no hay anuncio oficial , la noticia fue anticipada por la periodista brasileña Fábia Oliveira del medio Metrópoles , quien confirmó que el acuerdo ya está cerrado y que la artista estadounidense pisará suelo sudamericano en mayo de 2026.

Este martes 27 de enero se espera el anuncio por parte de los organizadores y del banco Itaú , que regresa como el gran patrocinador financiero de la operación, tal como lo hizo con el histórico show de Madonna.

Una de las cuentas encargadas de difundir noticias en el país amarillo y verde, difundió algunos detalles que podrían reafirmar la confirmación de la artista:

"La persona responsable de crear el anuncio de Madonna con Itaú para Todo Mundo No Rio publicó historias de las actuaciones de Britney Spears : 'Estamos listos'. Britney Spears es la atracción de Todo Mundo no Rio en 2026 , según Fábia Oliveira, columnista de Metrópoles".

britney spears ¿Britney en Brasil? Créditos: Captura / X

Mientras tanto, la cuenta oficial del Ayuntamiento de Río, dejó en suspenso la noticia: "Lo importante es seguir creyendo, seguir creyendo…"

image ¿Britney en Brasil? Créditos: Captura / X

Britney nuevamente a los escenarios

El desembarco de Britney en Brasil tiene un sabor especial, no solo por la magnitud del escenario, sino por el contexto personal de la cantante. A principios de mes, la propia artista había encendido la mecha en su cuenta de Instagram con una gran declaración:

“Nunca volveré a actuar en Estados Unidos por razones extremadamente sensibles, pero espero estar sentada en un taburete con una rosa roja en el pelo... en el Reino Unido y Australia muy pronto”.

posteo britney spears El anuncio de la artista hace un tiempo atrás. Créditos: Archivo MDZ

Si bien mencionó otros destinos, las negociaciones lideradas por Fernando Alonso, el mismo ejecutivo que gestionó la llegada de la "Reina del Pop" en 2024, lograron desviar la ruta hacia Río de Janeiro.

Aunque desde la agencia África Creative emitieron un comunicado aclarando que no tienen participación formal en esta edición, las fuentes aseguran que el acuerdo se cerró tras la negativa de otros artistas a aceptar las tarifas o condiciones, siendo Britney la carta ganadora impulsada por el sponsor.

El desafío de los millones

Así festejaron los brasileños en la playa Copacabana. Foto: EFE Copacabana y una multitud expectante. Foto: EFE

El ciclo Todo Mundo no Rio se ha convertido en sinónimo de récords mundiales. Britney Spears se enfrenta ahora al desafío de igualar o superar las cifras astronómicas de sus predecesoras: el show de Lady Gaga, que reunió a más de 2 millones de personas, y el de Madonna, con 1.6 millones.

La expectativa es tal que el propio perfil oficial del Ayuntamiento de Río de Janeiro reaccionó en redes sociales a la primicia de Metrópoles, validando indirectamente la información que ya es tendencia global. El alcalde Eduardo Paes, quien días atrás jugaba con la IA y artistas de talla internacional, consiguió a la figura que promete estallar el Copacabana.