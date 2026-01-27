Por qué todos hablan de Britney Spears y Copacabana

El rumor que sacude Brasil: Britney Spears y un posible regreso. Copacabana y una espera que ilusiona a los fans de todo el mundo.

Britney Spears suena con fuerza en Brasil. Hay versiones que la ubican como protagonista del concierto gratuito en la playa de Copacabana el próximo 2 de mayo de 2026. La posibilidad de su regreso a los escenarios desató la locura. Miles de fans siguen cada dato sobre un evento que promete ser histórico.

Britney Spears: el regreso de la princesa del pop que todos desean El recital de Copacabana es un fenómeno cultural. Las ediciones anteriores reunieron multitudes récord, con Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025. Más de un millón y medio de personas asistieron al primero y más de dos millones al segundo. El evento ya no es solo un show, es global.

Britney Spears y Will.i.am, integrante de Black Eyed Peas, revolucionan el mercado musical Foto: Britney Spears / Instagram Foto: Britney Spears / Instagram La versión sobre Britney Spears tomó fuerza tras una publicación de la periodista Fábia Oliveira en el medio brasileño Metropoles. Según su información, el Ayuntamiento de Río de Janeiro habría llegado a un acuerdo con los representantes de la cantante luego de evaluar varios nombres de peso internacional. El dato se viralizó en cuestión de horas.

Rumores y rumores Britney no pisa un escenario desde octubre de 2018, cuando cerró su gira Piece Of Me en Austin, Texas. Desde entonces, su relación con la música en vivo estuvo rodeada de silencio y distancia. Por eso, cualquier señal vinculada a un regreso genera impacto inmediato entre seguidores y medios.

En las últimas semanas, la propia artista alimentó los rumores. En una publicación de Instagram, luego eliminada, expresó su deseo de volver a actuar y mencionó presentaciones junto a su hijo en Reino Unido y Australia. En ese mensaje también aclaró que no planea regresar a los escenarios de Estados Unidos.