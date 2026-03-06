¿Por qué arrestaron a Britney Spears en California?

Britney Spears fue arrestada durante unas horas en California , según documentos judiciales estadounidenses.

La cantante estadounidense fue arrestada por la Patrulla de Carreteras de California alrededor de las 21:30 hora local del miércoles (05:30 GMT del jueves) .

Quedó en libertad en la madrugada del jueves y debe comparecer ante el Tribunal Superior del condado de Ventura el 4 de mayo.

Los documentos judiciales no confirman el motivo del arresto de la cantante.

La estrella del pop pareciera haber eliminado su cuenta de Instagram el jueves después de que se conociera la noticia de su arresto.

Spears es una de las estrellas del pop más exitosas de la historia de la música, con éxitos como Toxic, Everytime, Gimme More, Womanizer, Stronger y Baby One More Time.

Sin embargo, la cantante declaró en enero de 2024 que "nunca volvería a la industria musical". Su última canción fue un dueto con Elton John, publicado en 2022.

Durante 13 años, hasta 2021, la cantante estuvo bajo una tutela legal que controlaba sus finanzas y su vida personal.

La cantante publicó sus memorias en 2023, tituladas The Woman in Me ("La mujer que soy"), en las que reflexionó sobre su carrera y detalló sus dificultades viviendo bajo la tutela.

Su exmarido Kevin Federline publicó sus propias memorias, You Thought You Knew ("Creíste que sabías"), a finales de 2025.

