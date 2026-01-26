Netflix: una historia real de amor tras las rejas con final inesperado

A lo largo de la historia, el documental en Netflix evita el sensacionalismo. Presenta hechos, testimonios y reconstrucciones.

Esta historia real de Netflix cruza límites legales, morales y personales. Este documental muestra un vínculo amoroso que nació tras los muros de una prisión y terminó en una fuga que sacudió a Estados Unidos. Una mujer con una carrera estable decidió arriesgarlo todo por un hombre acusado de asesinato.

Una historia real e intensa “Fuga de prisión: El amor anda suelto” reconstruye un caso que impactó por su intensidad. Vicky White era funcionaria del sistema penitenciario de Alabama. Durante años cumplió su rol sin sobresaltos. Nadie imaginaba que su vida daría un giro tan drástico por una relación prohibida.

historia2 Un documental único en Netflix. El hombre esperaba un juicio por asesinato. Estaba bajo custodia y dependía del sistema que Vicky representaba. El vínculo entre ambos creció y con el paso del tiempo, esa relación superó cualquier límite profesional.

La historia muestra cómo el lazo afectivo ganó terreno. Las decisiones dejaron de responder a la lógica del deber. La funcionaria comenzó a planear una huida que involucró recursos, engaños y un alto nivel de riesgo personal. Cada paso acercaba un desenlace inevitable.

El documental expone los detalles del plan de fuga. El día elegido, Vicky utilizó su autoridad para sacar al preso del centro penitenciario. Lo que parecía un traslado rutinario se transformó en una huida a gran escala.