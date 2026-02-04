El look de playa de Claudia Villafañe que apostó al color y puedes imitar

Mirá cómo llevó Claudia Villafañe la malla enteriza con elegancia en la playa. Todos los detalles en la nota.

Claudia Villafañe compartió un look que sintetizó las claves del verano desde una mirada realista y muy funcional. La propuesta se apoyó en elegir piezas que se vieran bien, pero que también brindaran seguridad.

La protagonista absoluta del conjunto fue una malla enteriza con estampa botánica sobre una base oscura. Allí, los motivos de hojas verdes y flores en tonos cálidos se destacaron con armonía, mientras que su formato enterizo ofreció un soporte integral y acompañó la silueta de manera natural, convirtiéndose en una elección estratégica para disfrutar del día completo sin preocupaciones.

La malla, además, se presentó como una prenda versátil, pensada no solo para el agua ya que puede transformarse fácilmente en un body al sumarle un pantalón de lino o una falda midi al caer la tarde.

Para completar el look, Claudia agregó una camisa de lino abierta en un verde llamativo, funcionando como un abrigo liviano y como una capa de textura que elevó el impacto visual del conjunto.