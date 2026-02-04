El look playero de Mariana Fabbiani que encendió Instagram

“Dumpcito desde el paraíso”: conocé todos los detalles del look de playa de Mariana Fabbiani en la nota.

El verano encontró a Mariana Fabbiani en plena sintonía con las tendencias que dominan la temporada. Desde una playa, la conductora se mostró relajada y con un look llamativo que, en medio del mar y la arena, dejó en claro que el glamour no se toma vacaciones.

Mariana eligió una microbikini joya en color fucsia con diseño minimalista. Sin embargo, el mar de fondo y la luz natural terminaron de potenciar una escena que hizo de las fotos todo un espectáculo.

El modelo contó con un corpiño triangular adornado con un aplique metálico central que le dio algo de brillo y elevó la prenda. La bombacha, por su parte, era de moldería taparrabos y corte colaless.

Lo que realmente terminó de definir el look fue el uso del corpiño al revés, ya que Mariana llevó la parte inferior hacia el costado externo y cruzó uno de los breteles por debajo del busto, decorando el torso.