Un famoso conductor defenestró a Mariana Fabbiani luego del polémico final de A la Tarde: "Porquería"

La interna en América TV atraviesa su momento más crítico. El clima de tensión con el anuncio del final de A la Tarde (el ciclo conducido por Karina Mazzocco ), terminó de explotar luego de que Mariana Fabbiani pusiera en duda la transparencia de las mediciones de rating . Ante esto, Tomás Dente cuestionó no solo sus quejas, sino también la calidad de su producto actual.

Dente comenzó su descargo exigiendo a los conductores de primera línea un baño de realidad. "Conductores responsables, háganse cargo y pidan disculpas. No se hace eso, porque en cualquier momento les pueden dar una patada en el culo a ustedes" , disparó el periodista de Net TV.

Para Tomás , la postura de Fabbiani de culpar a IBOPE por sus bajos números es una excusa para evitar mirar hacia adentro. " Cuando te va bien en términos de rating, nadie pide que auditen IBOPE; ahora, cuando no te va bien, lejos de hacer un mea culpa, la culpa la tiene la empresa medidora", analizó. En ese sentido, fue lapidario con el contenido de DDM: "No medís, Mariana, porque tu programa es una porquería. A la gente no le gusta, prefiere ver otra cosa".

El fuerte momento en el que Karina Mazzocco anunció el levantamiento de A la Tarde: "Esto es un negocio"

Uno de los puntos más filosos del descargo de Dente tuvo que ver con la vigencia de Fabbiani en la pantalla actual. El conductor aseguró que el programa no logra conectar con la audiencia y que el "legado" de su marca se está desdibujando por los bajos promedios, que según sus palabras, apenas alcanzan los 1.2 puntos.

"Mucha gente no sabe que Mariana Fabbiani está en la tele, porque ya no marca agenda. No es más el programa que hacía hace 15 años en Canal 13", sentenció Dente, pidiéndole tanto a ella como a su equipo que dejen de lado el ego: "Ubíquense un poco en la palmera. Todos somos prescindibles, muchachos, pero ustedes tienen tanto ego y se creen el centro del universo que no lo entienden".

La defensa a Karina Mazzocco

Mariana Fabbiani Mariana Fabbiani, conductora. Instagram Marianafabbiani.

El enojo del conductor no solo surgió por las métricas, sino por lo que consideró una falta de compañerismo ante la salida del aire del programa de Mazzocco, que dejará su espacio el próximo miércoles. El periodista calificó de "sinvergüenzada" el hecho de que algunos colegas se rían cuando se levanta un ciclo y se pierden puestos de trabajo.

"Si te reís de que una compañera se queda sin laburo, sos un conchud*", lanzó sin filtros. En su descargo, también mencionó a otra figura: "Tenía razón Viviana Canosa... tenés doble cara, hermana", concluyó haciendo referencia a la presentadora de la siesta.