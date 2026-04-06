Mariana Fabbiani le puso actitud y eligió esta tendencia para vestirse

Mirá el look de Mariana Fabbiani que combinó campo y moda urbana. Encontrá todos los detalles en la nota.

La conductora de DDM, Mariana Fabbiani, se animó a un cambio y dejó de lado las siluetas más clásicas que suele usar para meterse en una estética más relajada y natural, pero sin perder ese toque sensual que la caracteriza.

El contexto, además, acompañó, puesto que la media estación trajo una paleta de tonos tierra, telas más abrigadas, y fue justo ahí donde Mariana encontró la excusa perfecta para armar un look distinto.

La base del outfit fue un chaleco sastrero marrón, que le puso estructura y orden al conjunto, combinado con unas botas de caña alta en gamuza del mismo color que completaron la parte de abajo y lograron la continuidad cromática que tanto se busca hoy.

El quiebre, eso sí, llegó con una falda de cuero estampada como vaca. Una pieza animal print que rompió con la sobriedad del marrón y metió un elemento inesperado, logrando un resultado que fue una mezcla entre lo bohemio, lo campestre y lo sastrero que se sintió orgánica, alejándose del clásico jean o del cuero negro que tanto se usa en este tipo de looks.