El secreto del estilo de Mariana Fabbiani para un look chic

Mariana Fabbiani conquistó la ciudad con un look compuesto de básicos, pero con todo el impacto fashion. ¡Mirá!

Mariana Fabbiani demostró que el estilo del día a día puede tener el mismo impacto que cualquier look de alfombra roja, siempre que esté bien pensado y con coherencia. Las fotos, tomadas mientras recorría Buenos Aires, mostraron una apuesta que se apoyaba en básicos, pero llevados de la manera más chic.

El punto de partida fue un jean gris de tiro alto y corte wide leg, una silueta que viene ganando terreno por lo cómoda que es y porque estiliza la figura, el cual combinó con un top tejido negro sin mangas y de trama calada.

Debajo, Mariana llevó una musculosa blanca que generaba contraste en el look, mientras que un cinturón negro con doble hebilla definió su cintura y equilibró el volumen del pantalón. Detalles chicos, sí, pero de los que terminan de armar un estilismo sólido.

Los accesorios también jugaron su parte, y entre ellos se destacó un mini bolso negro y unas botas negras en punta y con tachas, apenas visibles debajo del jean, pero que sirvieron para elevar toda la propuesta.