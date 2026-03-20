Delfina Chaves y el look que arrasó en la premiere de "Máxima"

Mirá las fotos y conocé todos los detalles del estilismo de Delfina Chaves en la premiere de "Máxima".

El impactante look de Delfina Chaves en la premiere de "Máxima".

En el mundo de las premieres, donde cada aparición debe tener impacto, Delfina Chaves eligió construir un look que también contara una historia. Una historia que, por supuesto, tenía que ver con su presente profesional y con el personaje que interpreta en "Máxima".

El centro de todo fue un blazer negro de inspiración militar, de doble botonadura dorada, pero ojo, porque en vez de crear un look rígido o demasiado uniformado, el estilismo encontró su contrapunto en una minifalda tableada. Esa pollera introdujo movimiento, construyendo una silueta más juvenil que evitó cualquier solemnidad excesiva y mantuvo el equilibrio justo.

El verdadero toque estilístico, igual, apareció en la blusa blanca de seda con un lazo XL. Esa elección suavizó toda la impronta militar del conjunto y le dio un aire romántico que, además, se alinea con las tendencias de ahora, donde las lazadas y los nudos están a full. El lazo no solo rompió la monocromía sino que también introdujo una tensión elegante entre lo estructurado y lo fluido, entre lo masculino y lo delicado.

Para el calzado llevó unas botas largas de cuero negro que seguían la línea de la chaqueta, mientras que el gran acierto estuvo en el peinado, que se trató de una trenza effortless que descomprimió toda la rigidez del outfit y terminó de cerrar el look.