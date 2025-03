Flor de la V deslumbró en Mendoza con un look relajado y súper canchero

Desde que anunció su salida de Intrusos, Flor de la V se tomó un merecido descanso antes de su regreso a la televisión con Los Profesionales de Siempre en Canal Nueve. Pero aunque el relax es protagonista en estos días, su estilo sigue dando que hablar.

Desde Mendoza, la conductora eligió un look relajado pero con detalles que lo hicieron único.

Recientemente, Flor compartió con sus seguidores un look canchero y relajado, ideal para recorrer las bodegas mendocinas y disfrutar del paisaje único de la región. Siempre impecable, apostó por un conjunto casual, que consistió en un jean tiro alto en tono claro, que además de ser un clásico, estiliza la silueta. Lo combinó con un top de corte recto a rayas rojas y blancas, un guiño al verano y a los básicos infalibles.

La presentadora combinó lo mejor de la comodidad y el glamour en su paso por la provincia.

Además, sumó una camisa blanca, anudada a la cintura y desabotonada, una de esas prendas versátiles que transforman cualquier look con un aire effortless chic. El toque final lo dieron los accesorios en tonos dorados y rojos, que no solo complementaron su vestimenta, sino que también resaltaron su bronceado. En cuanto al beauty look, optó por un peinado recogido en clave clean girl. El maquillaje fue natural y en tonos rosados, ideal para resaltar la mirada sin perder frescura.

Camisa anudada, jean tiro alto y detalles dorados.

Más allá de su impecable elección de vestuario, su visita a Mendoza no solo fue una oportunidad para relajarse, sino también para reconectar con la naturaleza, la gastronomía y, por supuesto, el buen vino.