Nuevo año, nuevo look: Jennifer Lawrence sorprendió con un cambio en su estilo

No te pierdas todos los detalles del cambio de imagen de Jennifer Lawrence que dio que hablar en redes.

Jennifer Lawrence comenzó el 2026 con un cambio en su pelo. Durante una aparición pública en Nueva York, la actriz dejó ver un nuevo corte con flequillo recto a la altura de las cejas que, sin exagerar, modificó por completo la lectura de su imagen.

En el centro cultural 92NY, donde participó de una charla con el presentador Josh Horowitz, mientras hablaba de su próximo proyecto cinematográfico, Die My Love, el foco se desplazó inevitablemente hacia su nuevo look: un flequillo prolijo que enmarcó su rostro.

Para la ocasión, la ganadora del Oscar eligió un conjunto negro de top halter de cuello alto y pantalón a juego. Lució unos zapatos de punta fina y pendientes colgantes que estilizaron aún más la silueta. Un estilismo sobrio que acompañó el cambio capilar sin competir con él, dejando que el nuevo corte hiciera su trabajo.

Durante el conversatorio, Jennifer habló sin rodeos sobre los nervios que siente antes de cada proyecto. Reconoció su ansiedad y explicó que, paradójicamente, le resulta más sencillo filmar escenas íntimas con personas que no conoce previamente, tal como ocurrió con Robert Pattinson en Die My Love.