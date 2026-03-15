La alfombra roja de los Oscars: las fotos de los que dieron que hablar

Los Oscars son los premios más prestigiosos del del cine, y su alfombra roja, una de las más esperadas. No te pierdas esta verdadera pasarela.

No te pierdas la galería de fotos, al final de la nota. Fuente: EFE

Las alfombras rojas de la temporada de entrega de premios son un show en sí mismas, pero hay una de ellas que, sin lugar a dudas, es la más esperada y comentada: la de los Oscars. Este año no es la excepción.

Todas las red carpet son un espectáculo en sí mismas. Estos recorridos, que son fotografiados y ahora analizados y transmitidos en televisión y por las redes sociales en vivo gritan moda y más moda.

En cuanto al mundo fashion, los Oscars siempre han representado algo especial. Ningún evento iguala su elegancia, y además hoy con el auge de las redes sociales los vestidos, estilismos y looks de las estrellas de Hollywood estallan en los celulares, los sitios de Instagram y los comentarios de Twitter.

La noche más elegante del año, como la llaman varios fashionistas, ya ha sucedido. Y nosotros hoy te entregamos una galería de fotos para que veas los looks más destacados y vos elijas el look que más te guste.

En esta alfombra roja hubo elegancia, pero el comentario de los expertos de la moda este año recayó sobre todo en los varones: no fueron demasiadas damas las que recibieron la aclamación y el calificativo de "look memorable", en cambio los caballeros fueron aplaudidos por su elegancia extrema.