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La alfombra roja de los Oscars: las fotos de los que dieron que hablar

Los Oscars son los premios más prestigiosos del del cine, y su alfombra roja, una de las más esperadas. No te pierdas esta verdadera pasarela.

Federico Croce

Federico Croce

No te pierdas la galería de fotos, al final de la nota. Fuente: EFE

No te pierdas la galería de fotos, al final de la nota. Fuente: EFE

Las alfombras rojas de la temporada de entrega de premios son un show en sí mismas, pero hay una de ellas que, sin lugar a dudas, es la más esperada y comentada: la de los Oscars. Este año no es la excepción.

Todas las red carpet son un espectáculo en sí mismas. Estos recorridos, que son fotografiados y ahora analizados y transmitidos en televisión y por las redes sociales en vivo gritan moda y más moda.

En cuanto al mundo fashion, los Oscars siempre han representado algo especial. Ningún evento iguala su elegancia, y además hoy con el auge de las redes sociales los vestidos, estilismos y looks de las estrellas de Hollywood estallan en los celulares, los sitios de Instagram y los comentarios de Twitter.

La noche más elegante del año, como la llaman varios fashionistas, ya ha sucedido. Y nosotros hoy te entregamos una galería de fotos para que veas los looks más destacados y vos elijas el look que más te guste.

En esta alfombra roja hubo elegancia, pero el comentario de los expertos de la moda este año recayó sobre todo en los varones: no fueron demasiadas damas las que recibieron la aclamación y el calificativo de "look memorable", en cambio los caballeros fueron aplaudidos por su elegancia extrema.

En MDZ Estilo estuvimos como locos viendo todos los estilismos, pero como no nos decidimos, te dejamos el "short list" de los que más se destacaron en los comentarios y en las redes ¿Los vemos juntos y así eligen sus favoritos?

La galería de los más destacados en la alfombra roja de los Oscars

Anne Hathaway
Anne Hathaway.

Anne Hathaway.

Chase Infiniti
Chase Infiniti.

Chase Infiniti.

Elle Fanning
Elle Fanning.

Elle Fanning.

Emma Stone
Emma Stone.

Emma Stone.

Fran Drescher
Fran Drescher.

Fran Drescher.

Jacob Elordi
Jacob Elordi.

Jacob Elordi.

Jessie Buckley
Jessie Buckley.

Jessie Buckley.

Kate Hudson
Kate Hudson.

Kate Hudson.

Kieran Culkin
Kieran Culkin.

Kieran Culkin.

Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio.

Leonardo DiCaprio.

Li Jun Li
Li Jun Li.

Li Jun Li.

Mia Goth
M&iacute;a Goth.

Mía Goth.

Michael B. Jordan
Michael B. Jordan.

Michael B. Jordan.

Mikey Madison (2)
Mikey Madison.

Mikey Madison.

Nicole Kidman
Nicole Kidman.

Nicole Kidman.

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Pedro Pascal.

Pedro Pascal.

Renate Reinsve
Renate Reinsve.

Renate Reinsve.

Rose Byrne
Rose Byrne.

Rose Byrne.

Sigourney Weaver
Sigourney Weaver.

Sigourney Weaver.

Teyana Taylor
Teyana Taylor.

Teyana Taylor.

Timothée Chalamet
Timoth&eacute;e Chalamet.

Timothée Chalamet.

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