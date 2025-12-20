Bombazo mundial: Thiago Silva dejó Fluminense y fue presentado en un histórico de Europa ¡con 41 años!

De forma inesperada, Thiago Silva fue anunciado este sábado como refuerzo de un equipo campeón de Champions. ¿El objetivo? Jugar el Mundial 2026 con Brasil.

Thiago Silva volvió a sacudir el mercado europeo con una decisión inesperada. Tras su salida de Fluminense, la leyenda brasileña se puso como principal objetivo volver a competir en la élite del fútbol pese a tener 41 años y, cuando todo parecía que su futuro estaría en el Milan, el defensor anunció su llegada a un histórico club del Viejo Continente.

Oficial: a sus 41 años, Thiago Silva fue anunciado en el Porto Este sábado, el ex Chelsea y PSG fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Porto. Según informo el periodista italiano Fabrizio Romano, la operación se cerró en condición de libre, luego de un año y medio en el Tricolor que marcó el cierre de su tercer ciclo: 2002, 2006-2008 y 2024-2025.

El deseo de competir nuevamente en Europa terminó pesando en la balanza y el experimentado central optó por volver a Portugal para ponerse la camiseta de los Dragones, donde ya estuvo en 2005: lo compraron con apenas 20 años por 2.5 millones de euros proveniente del Juventude de Brasil, pero nunca llegó a debutar con el primer equipo.

El trasfondo de la decisión de la leyenda brasileña de volver a Europa De igual manera, el contrato será corto. Thiago Silva firmó por seis meses, con una opción para extender el vínculo hasta mediados de 2027. ¿Cuál es el motivo detrás de esto? El fuerte deseo que tiene el futbolista de vestir por última vez la camiseta de la Selección de Brasil en el Mundial 2026.

El anuncio oficial llegó a través de un video difundido por el club luso, en el que el histórico zaguero expresó su entusiasmo por este nuevo desafío. “¡Hola Porto! Estoy aquí para anunciar mi retorno a los Dragones y decirles lo feliz y emocionado que estoy por esta oportunidad. Estoy muy motivado, espero que pueda ayudar de la mejor manera posible”, aseguró.