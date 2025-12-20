La honestidad brutal de Santiago Montiel al revelar cómo se enteró que había ganado el premio Puskás: "Me sorprendió, justo estaba..."

Días después de ser reconocido por la FIFA, Santiago Montiel rompió el silencio y contó qué estaba haciendo cuando se enteró de la noticia.

Montiel se quedó con el Puskás al mejor gol de 2025 y reveló cómo se enteró que había ganado.

El martes pasado, se confirmó un hecho único e histórico para el fútbol argentino. Santiago Montiel fue elegido como el ganador del premio Puskás al mejor gol de 2025 en la gala de los The Best por su espectacular chilena ante Independiente Rivadavia, que tuvo lugar el 11 de mayo en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

¿Qué estaba haciendo Santiago Montiel cuando se enteró que ganó el Puskás? Días después del tremendo reconocimiento de la FIFA, el delantero de Independiente rompió el silencio en charla con Un Buen Momento, programa de Radio La Red, y relató el momento exacto en el que se enteró que había ganado el premio. “Me enteré en las vacaciones de que gané el Puskás por medio de mi representante. Me sorprendió, yo justo estaba durmiendo la siesta, y después se lo pude contar a mi mujer y a mi hijo”, reveló.

“Cuando ganás un premio así, se te pasan muchas cosas por la cabeza, pero lo primero es la familia”, añadió el ex Argentinos, todavía impactado al no poder creer dicho logro. Asimismo, Montiel explicó por qué decidió besar el escudo del Rojo en el festejo de su chilena inolvidable. “El beso que le di a la camiseta es por el agradecimiento a todo lo que me dio y al cariño de la gente”, subrayó.

El gol de chilena de Santiago Montiel, nominado al premio Puskás de la FIFA 2025 La espectacular chilena de Montiel que ganó el premio Puskás de la FIFA 2025. El extremo de Independiente dio pistas claras sobre su futuro En paralelo, el extremo de 25 años expresó: “Jugar en un club tan grande como Independiente para mí es un sueño”. Y claro, ahí es donde aparecieron las preguntas sobre su futuro, donde fue claro con las pistas que dio. “El día que llegue una oferta que le sirva al club y me sirva a mí, me avisarán. Yo hoy soy jugador de Independiente y solo pienso en Independiente”, sentenció.