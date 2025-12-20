Atento, River: la firme postura del Benfica ante la posible salida de Gianluca Prestianni

El elenco portugués fijó una contundente postura ante el interés de River de fichar al joven de 19 años en condición de préstamo.

La tajante postura que tomó el Benfica ante el interés de River de llevarse cedido a Prestianni.

El mercado de pases en River viene movido. El pasado viernes por la tarde anunciaron la llegada de Fausto Vera, mediocampista defensivo proveniente del Atlético Mineiro, y también se contactaron con San Lorenzo para negociar con Elías Báez y Johan Romaña.

Otro de los apuntados que tenía Marcelo Gallardo en su lista de deseos era Gianluca Prestianni. El exfutbolista de Vélez no está sumando muchos minutos en el Benfica y no vería con malos ojos regresar al fútbol argentino. Es por ello que el Millonario hizo una oferta por in préstamo con opción de compra que fue rechazado instantáneamente.

Ahora, cuando se preparaban para mejorar la propuesta económica de la cesión, el Benfica tomó una contundente postura sobre una posible salida del joven de 19 años hacia el elenco de Núñez: no están dispuestos a liberarlo mediante una cesión, informó el diario A Bola, quien lo publicó en su tapa principal y apuntó contra el representante del jugador.

image La tapa del diario A Bola sobre la postura que tomó el Benfica con Prestianni. A Bola Benfica no dejará ir a Prestianni a préstamo y se caería su llegada a River El motivo por el cual las Águilas no quieren dejar ir a Prestianni por esa condición se debe a que en enero de 2024 pagaron 9.5 millones de euros a Vélez para quedarse con el 85% del pase (el otro 15% le quedó al Fortín en caso de una futura venta).

Ante ello, el deseo del Benfica es recuperar parte de lo invertido en él. Una exigencia complicada para River, que salió al mercado de pases en busca de cesiones para evitar un gasto importante.