Revelan que River rechazó una oferta de US$ 10.000.000 por uno de los jugadores de su plantel

En las últimas horas se conoció la noticia de que River no aceptó una oferta millonaria del Barcelona por una de sus jóvenes promesas.

Se conoció que River rechazó una oferta de US$ 10.000.000 por una de sus jóvenes promesas.

En las últimas horas, una noticia sorprendió a todos los hinchas de River Plate: Ian Subiabre estuvo a un paso de ir jugar con Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski en el Barcelona. Sin embargo, eso no terminó sucediendo debido a que la dirigencia del Millonario rechazó la oferta formal que había presentado el cuadro español en el último mercado de pases.

River rechazó una oferta de 10 millones de euros del Barcelona por Subiabre Según informó el medio Sport, a mitades de 2025, el equipo dirigido por Hansi Flick le hizo un propuesta a cambio de 10 millones de euros para quedarse con el pase completo del juvenil de 18 años, quien en ese momento aún se estaba cocinando su renovación (firmó hasta 2028).

Ian Subiabre Ian Subiabre estuvo en la órbita del Barcelona, pero River rechazó una oferta de 10 millones de euros. FotoBaires Ese nuevo acuerdo terminó de concretar una mejora salarial y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, lo que deja en evidencia lo poco atractiva que resultó la oferta de 10 millones llegada desde Cataluña.

Desde ese entonces, Ian Subiabre disputó un total de 6 compromisos en el segundo semestre y convirtió un solo gol (frente a Racing por los octavos de final). De todas maneras, la apuesta es a futuro por parte de la dirigencia del cuadro de la Banda.

El Barcelona decidió fichar a otra joven promesa tras la negativa de River Mientras tanto, en España optaron por apostar por Roony Bardghji, una incorporación impulsada por la convicción personal del director deportivo Deco y cerrada por apenas dos millones de euros, una cifra llamativamente baja para los parámetros económicos del Barcelona. La apuesta, sin embargo, resultó plenamente exitosa: sus destacadas actuaciones alimentan la ilusión del club y lo proyectan como un socio ideal para Lamine Yamal en el frente ofensivo.