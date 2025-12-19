¡Bombazo! Nacho Fernández vuelve a Gimnasia después de 10 años: los detalles del acuerdo

Tras su salida de River, Ignacio Fernández aceptó la propuesta de Gimnasia y regresará al club que lo vio nacer luego de una década.

La espera del pueblo tripero llegó a su fin. Ignacio Fernández acordó su regreso a Gimnasia de La Plata después de diez años y todo está dado para que en los próximos días sea presentado oficialmente como la gran incorporación del Lobo en este mercado de pases.

Confirmadísimo: Ignacio Fernández aceptó la oferta para volver a Gimnasia El avance decisivo se produjo este viernes, cuando la dirigencia mantuvo una nueva reunión con Damián Facciutto, representante del jugador. Allí se destrabaron las diferencias pendientes y, si bien los números no eran los que Nacho pretendía, se llegó a un acuerdo final para concretar su tan ansiada vuelva al club platense, en donde ya jugó 93 partidos y convirtió 15 goles.

La noticia fue confirmada por César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de pases, y el regreso no es casualidad. El mediocampista de 36 ya había dejado en claro su intención de volver a Gimnasia tras cerrar una etapa muy larga en River, donde disputó más de 300 partidos y ganó incontables títulos, antes de que Gallardo lo "borre" junto a otros héroes de Madrid.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CLMerlo/status/2002168352479797506&partner=&hide_thread=false Ignacio Martínez Fernández vuelve a Gimnasia (LP).

*Entre lunes y martes firmará su contrato por un año, con opción a extender por otro. #TratoHecho pic.twitter.com/DiuuGRufwa — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 20, 2025 Cuándo firma Nacho en el Lobo y por cuánto tiempo La idea es que Nacho Fernández firme un vínculo hasta diciembre de 2026, con la posibilidad de extenderlo por un año más. La firma se concretaría recién entre el lunes y el martes, ya que el futbolista se encuentra de vacaciones fuera del país y regresará en los próximos días. Una vez cumplido ese paso, se hará la presentación oficial.