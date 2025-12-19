Cristian Traverso se opuso a la chance de que Borja juegue en Boca y explicó por qué: "No tengo dudas"

Con un lapidario posteo, el campeón del mundo con Boca en el 2000, se mostró en contra de ver a Miguel Ángel Borja vistiendo la azul y oro en 2026.

Traverso no quiere saber nada con ver a Borja con la de Boca.

El nombre de Miguel Ángel Borja volvió se llevó todo el protagonismo en este comienzo del mercado de pases. Con su etapa en River llegando a su fin y a punto de quedar en libertad de acción, el delantero colombiano generó un verdadero sacudón cuando dejó abierta la puerta a una posible llegada a Boca, algo que en contextos normales parecería utópico.

La declaración del Colibrí no pasó inadvertida y rápidamente encendió el debate en el fútbol argentino, lo que llevó a varias figuras vinculadas a los dos equipos más grandes de Argentina a pronunciarse al respecto.

Traverso, contundente sobre la posibilidad de que Miguel Borja llegue a Boca Una de ellas fue la de Cristian Traverso, una voz autorizada dentro del mundo Xeneize y multicampeón con Carlos Bianchi en la época de los 2000, quien utilizó sus redes sociales para fijar una firme postura sobre chance de ver a Borja con la camiseta azul y oro.

A través de una historia de Instagram, el exfutbolista compartió una imagen del colombiano vistiendo la camiseta de River y lanzó una frase contundente: “Besar la camiseta de un equipo tiene un significado importante”.

El posteo de Traverso contra la llegada de Miguel Borja a Boca. El posteo de Traverso contra la llegada de Miguel Borja a Boca. Pero Traverso fue por más y profundizó su rechazo a la idea de que Borja se cruce de vereda después de haber tenido un flojo 2025 en Núñez. “Yo no tengo dudas, Boca no es lugar de revancha para nadie…”, escribió en el mismo posteo, que estuvo acompañado por la canción Qué Ves? de Divididos. Para cerrar, agregó: “Humilde punto de vista…”.