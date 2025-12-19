Juan Román Riquelme definió el nuevo Consejo de Fútbol de Boca para 2026: quién será el manager

Mientras se define el futuro de Úbeda y se acelera el mercado de pases, en Boca ya hay una decisión tomada puertas adentro.

Juan Román Riquelme ya tomó una decisión central pensando en el Boca 2026: el formato del Consejo de Fútbol no sufrirá cambios estructurales y funcionará con una conducción reducida, encabezada por el propio presidente y Marcelo Delgado como manager.

En el día a día del departamento de fútbol, el Chelo Delgado será la mano derecha de Román y el nexo directo entre el cuerpo técnico, el plantel profesional y la dirigencia. Desde la salida de Mauricio Serna y Raúl Cascini, Delgado quedó como la pieza clave del área y ese rol se mantendrá el próximo año.

De esta manera, Riquelme descartó la posibilidad de sumar nuevas figuras al esquema, una alternativa que había estado sobre la mesa en los últimos meses. Nombres como Carlos Fernando Navarro Montoya, Beto Márcico, José Pekerman o Sergio “Manteca” Martínez fueron analizados, pero finalmente el presidente optó por no avanzar en esa dirección.

El funcionamiento del área se completará con tres delegados designados por el club -cuyos nombres se mantienen en reserva- que realizaron capacitaciones específicas en transferencias y manejo de mercados de pases. Además, el Departamento de Legales, con Orlando Giménez a la cabeza, seguirá interviniendo en las negociaciones contractuales.

En la evaluación interna de la dirigencia, Delgado es considerado una pieza inamovible, tanto por la relación personal que mantiene con Riquelme desde la campaña electoral de 2019 como por la confianza en su gestión. La salida de Serna y Cascini, sumada a la desvinculación de referentes del plantel como Marcos Rojo, Cristian Lema y Marcelo Saracchi, fue interpretada como un paso para descomprimir el clima interno.