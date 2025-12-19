Daniel Osvaldo, del sueño de tener a Dybala en Boca a la chicana a River con Borja: "Solo para que se enojen..."

El exdelantero xeneize opinó sin filtro sobre los dos nombres fuertes que suenan en el radar de Boca y dejó frases picantes.

Daniel Osvaldo habló sobre las chances de Dybala y Borja en Boca. Foto: captura de video ESPN.

Daniel Osvaldo volvió a encender el debate en Boca. El exdelantero, confeso hincha del club y con pasado reciente en el Xeneize, opinó sobre dos apellidos pesados que suenan en este mercado de pases: Paulo Dybala y Miguel Ángel Borja. Como siempre, dejó títulos.

Al referirse a la Joya, Dani Stone no ocultó su deseo, aunque bajó un cambio con el realismo. “Ojalá venga ahora a Boca”, lanzó primero, pero enseguida aclaró: “Ahora lo veo muy difícil. El suegro no quiere”, dijo en tono de broma, en referencia a Osvaldo Sabatini, reconocido simpatizante de River.

Más allá de la chicana, fue claro sobre el panorama del cordobés. “El chico por ahí tiene otras prioridades. Capaz se dé más adelante”, agregó Osvaldo en diálogo con ESPN, dando a entender que no lo ve como una posibilidad concreta en lo inmediato.

Daniel Osvaldo sobre la posible llegada de Miguel Ángel Borja a Boca Daniel Osvaldo sobre Dybala y Borja Daniel Osvaldo sobre Dybala y Borja. ESPN Acto seguido, el ex atacante sorprendió al poner otro nombre sobre la mesa: Miguel Borja. Y ahí sí se mostró entusiasmado. “Me gusta, ¿cómo no? Dámelo siempre”, soltó, sin vueltas.

Incluso fue más allá y explicó el porqué de su ilusión. “Sólo para que se enojen los vecinos. Me imagino un gol y que se bese la camiseta”, dijo entre risas, antes de cerrar con otra frase bien a su estilo: “Él está medio loco también, es medio Dani Stone”.