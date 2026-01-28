Boca visita a Estudiantes con el morbo de la reciente transferencia de Ascacibar al Xeneize: horario y TV

Sin el excapitán de Estudiantes entre los convocados, pero con un par de cambios obligados, Boca visita este miércoles desde las 22:15 al Pincha en La Plata.

Boca y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este miércoles por la segunda fecha del Torneo Apertura, en un partido que tiene un condimento extra: el pase reciente de Santiago Ascacibar al Xeneize. El excapitán del elenco platense fue presentado en las últimas horas como segundo refuerzo del equipo de La Ribera.

El encuentro comenzará a las 22:15 en el estadio UNO – Jorge Luis Hirschi, será dirigido por Pablo Echevarría, con Héctor Paletta en el VAR.

En lo deportivo, Estudiantes de La Plata viene de empatar 1-1 con Independiente en Avellaneda y busca su primera victoria en el torneo. Con la Copa Libertadores en el horizonte, el Pincha mantuvo la base del equipo campeón y sumó jerarquía con la llegada de Adolfo Gaich, aunque atraviesa un momento de transición por posibles salidas y lesiones, como la de Fernando Muslera, que sigue marginado.

Claudio Úbeda, con un par de cambios para visitar a Estudiantes de La Plata Boca, por su parte, derrotó por la mínima a Deportivo Riestra y deberá rearmar el equipo: Alan Velasco sufrió un esguince de rodilla y estará fuera al menos dos meses. Su reemplazo sería Kevin Zenón, ya que Brian Aguirre fue incluido como parte de la negociación por Ascacibar y pasó préstamo sin cargo y con opción de compra a Estudiantes. Eso sí, cuyo salario seguirá siendo afrontado por Boca durante todo 2026.

kevin zenon Kevin Zenón volvería a ser titular en lugar del lesionado Alan Velasco. Instagram @kevinzenon En tanto, debido a la apretada agenda y la continuidad de encuentros, el entrenador también decidió darle descanso a Ander Herrera. En su lugar ingresará Williams Alarcón, aunque el ex Manchester United igualmente integra la lista de convocados, al igual que los juveniles Tomás Aranda, Gonzalo Gelini y Leonel Flores.