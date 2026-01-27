Sin saludo en la previa y con declaraciones filosas después del partido, Guillermo Barros Schelotto volvió a marcar distancia con Tevez.

La escena volvió a poner en foco la relación distante entre dos glorias de Boca Juniors. No fue la primera vez: en el Clausura 2025 se habían cruzado de manera fría, sin gestos de cercanía. En más de una oportunidad, el propio Mellizo había aclarado que nunca existió un vínculo personal fuera del campo.

Ya en la conferencia de prensa, a Barros Schelotto le consultaron por el episodio. "No, por nada en especial. No hay ningún motivo por el cual saludarnos o no", respondió. Ante la acotación ("Pasa que habitualmente se saludan los técnicos"), el DT del Fortín agregó con ironía: "Sí, a veces se saludan, y a veces no. Si tuviera algo que decir de Tevez, se lo diría yo a él", provocando risas en la sala.

La frase de Guillermo Barros Schelotto tras no saludarse con Tevez La picante respuesta de Guillermo Barros Schelotto sobre por qué no se saludó con Tevez TyC Sports Qué dijo Carlos Tevez cuando le preguntaron lo mismo que al Mellizo Del otro lado, Tevez también fue consultado por el tema. "¿La relación con Guillermo por el no saludo hoy ya está rota?", le preguntaron. El Apache eligió el silencio y fue tajante: "Prefiero no hablar", señaló el técnico de la T.

Embed La reacción de Tevez al ser consultado sobre su relación con Guillermo Barros Schelotto. pic.twitter.com/VH8YwfxSwG — TyC Sports (@TyCSports) January 28, 2026 El origen del conflicto se remonta a su etapa en Boca, cuando compartieron plantel y cuerpo técnico. El quiebre se dio tras la salida de Tevez a China en 2016 y se profundizó en la final de la Copa Libertadores 2018 ante River, cuando ingresó desde el banco en el alargue.