La Bruja Verón tuvo una fuerte reacción tras la ida de Santiago Ascacibar a Boca

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, dejó de seguir al volante en las redes sociales y publicó una frase con mensaje incluido.

La llegada de Santiago Ascacibar a Boca no solo sacudió el mercado de pases, sino que también generó impacto en Estudiantes de La Plata. Tras oficializarse la transferencia, Juan Sebastián Verón dejó de seguir al mediocampista en redes sociales y republicó una historia con una frase de Alejandro Sabella que fue interpretada como un mensaje directo.

La publicación citaba al exentrenador: "Hablo poco. Soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras", una reflexión que muchos vincularon con una declaración pasada del propio Ascacibar, cuando en 2024 había asegurado: "En Argentina solo voy a jugar en Estudiantes". El gesto de la Bruja no pasó inadvertido entre los hinchas.

En medio de la repercusión por el pase, Juan Sebastián Verón tuvo otro gesto que no pasó desapercibido: dejó de seguir a Santiago Ascacibar en sus redes sociales. El movimiento fue detectado rápidamente por los hinchas de Estudiantes, que lo interpretaron como una señal clara de malestar por la decisión del mediocampista de continuar su carrera en Boca.

Verón dejó de seguir a Ascacibar en Instagram Tras su pase a Boca, Verón dejó de seguir al Ruso Ascacibar en Instagram. No fue la primera vez que Verón se refirió al futuro del Ruso. Meses atrás, en un streaming, había respondido a la pregunta del periodista Federico Bueno sobre si lo veía más para Boca o para River: "Lo veo más para Estudiantes. Después que decida donde quiera ir, si es que sale". Sin embargo, el pase terminó concretándose y dejó una sensación amarga en parte del mundo Pincha.

El posteo de despedida de Santiago Ascacibar a Estudiantes Santiago Ascacíbar Boca Santiago Ascacibar se despidió de Estudiantes en su cuenta de Instagram. @EdeLPOficial y Paladar Negro Antes de sumarse al plantel, Ascacibar se despidió con un mensaje emotivo: “Cierro un ciclo con la tranquilidad de haber dejado todo en cada partido, defendiendo esta camiseta con orgullo y dándome el gusto de salir campeón 5 veces”. Un texto que buscó cerrar su etapa en La Plata en buenos términos.