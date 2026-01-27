La revelación de Ascacibar sobre la oferta de River en la presentación de Boca que enloqueció a los hinchas

En su primera conferencia como refuerzo, Santiago Ascacíbar contó que rechazó a River para jugar en Boca y desató la locura de los hinchas xeneizes.

En la previa de su segundo partido en el Torneo Apertura, Boca presentó oficialmente a Santiago Ascacíbar y Ángel Romero como sus primeros refuerzos del mercado de pases. El acto se realizó con la presencia de Juan Román Riquelme, quien le dio la bienvenida a ambos futbolistas y destacó la importancia de sumar jerarquía al plantel.

"Siempre que tenemos la suerte de presentar a jugadores nuevos que llegan a nuestro club, nos da mucha felicidad. Desearle muchísima suerte a Ángel y a Santi, creo que la familia está contenta y eso es muy importante", expresó el presidente, antes de cederle la palabra a los protagonistas.

Santiago Ascacíbar fue claro: rechazó a River y eligió Boca Ascacibar dijo que no quiso ir a River para jugar en Boca Ascacibar dijo que no quiso ir a River para jugar en Boca. Foto: captura de TV. Cuando llegó su turno, Ascacíbar no dudó y fue contundente. "A River no quería ir. Eso le planteé a mis agentes porque quería jugar en Boca", lanzó el mediocampista, generando una reacción inmediata entre los hinchas. Además, agregó: "Quería ser parte de esto. Cuando llegó la oferta eran pocas las dudas que tenía".

El ex Estudiantes también destacó lo personal que significa este paso en su carrera. "Mi sueño de chiquito es vestir esta camiseta y me llena de felicidad, propia y a mi familia", afirmó. Y recordó el apoyo de su entorno: "A mi hermano fue difícil decírselo porque ama a este club. Ahora es jugar por ellos".

“Desde chiquito quería vestir esta camiseta y está una felicidad inmensa para mí y mi… pic.twitter.com/MpaM3wkhgF — Mateo González (@MateoGonzalez_8) January 28, 2026 Sobre su llegada al plantel, contó que habló previamente con Claudio Úbeda y se puso a disposición. "Le dije que venía a sumarme para lo que necesitara", explicó, mostrando compromiso desde el primer día.