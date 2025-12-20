La insólita confesión de un jugador de Racing: "Me quiero ir del fútbol argentino, es estresante"

En plenas vacaciones, un futbolista de Racing confirmó que se irá del país en caso de no seguir en el club. Los motivos explicados por él mismo.

Un jugador de Racing reveló su deseo de dejar el país una vez que finalice su ciclo en la institución. ¿Por qué?

Racing terminó el 2025 con una mezcla de orgullo y frustración. La caída ante Estudiantes en la final del Torneo Clausura lo dejó sin título y sin boleto directo a la Libertadores 2026, pero no opacó una temporada en la que el equipo de Gustavo Costas fue protagonista en todos los frentes y se sostuvo con un plantel amplio que dio la cara en momentos clave.

En ese grupo aparece Adrián Balboa, el delantero uruguayo que habitualmente es opción en el banco de suplentes como alternativa de Maravilla Martínez. El ex Unión cerró el año con siete goles, una cifra más importante teniendo en cuenta que tuvo pocas chances en el equipo titular. Sin embargo, atraviesa un presente particular.

La cruda confesión de Adrián Balboa sobre la exigencia del fútbol argentino En una entrevista con El Espectador Deportes, medio de Uruguay, Rocky dejó en claro su fuerte vínculo con la Academia, aunque también expuso un desgaste evidente con el ámbito local. “De Racing no me quiero ir, pero del fútbol argentino sí. Me han llamado varios equipos del fútbol argentino y les dije que no. Es o Racing o el día que me vaya será para Uruguay u otra liga”, soltó sin vueltas.

Por la misma línea, el atacante de 31 años explicó los motivos de esa postura con crudeza: "El fútbol argentino es el más difícil de todos los que he jugado. Pelear el descenso, por ejemplo, es muy difícil... Perdés un partido y la semana se hace muy pesada, seas de un club grande o chico”.

Adrián Balboa reveló su deseo de irse del fútbol argentino por su exigencia: "Es estresante". Adrián Balboa, delantero de Racing, reveló su deseo de irse del fútbol argentino por su exigencia: "Es estresante". Video: @ElEspectadorUy El delantero de Racing fue a fondo y explicó los motivos La reflexión de Balboa fue todavía más profunda cuando habló desde lo personal y del impacto que tiene el fútbol profesional en la vida cotidiana. “Yo disfruto poco, ojalá que a mi hijo no le guste la pelota. Amo el fútbol, pero el fútbol 8… jugar con mis amigos, eso sí lo disfruto. El fútbol profesional es complicado. Vos ves los jugadores y terminan todos locos”, expresó.