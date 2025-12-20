Atento, Racing: la decisión final de Gustavo Costas tras el ofrecimiento para renovar por 3 años

El entrenador de Racing tomó una decisión con la propuesta que le hizo Diego Milito de seguir al mando del club por las próximas tres temporadas.

Tras un gran 2025 en el que se consagró campeón de la Recopa Sudamericana, fue semifinalista de la Copa Libertadores donde cayó ante el Flamengo (el campeón) y perdió la final del Torneo Clausura por penales ante Estudiantes, Racing buscará seguir manteniendo el mismo nivel futbolístico de cara al 2026.

Para ello, el primer paso que tenía que dar la dirigencia era renovarle el contrato a Gustavo Costas. En primera instancia parecía que todo estaba acordado y que el DT firmaría un contrato por los próximos tres años hasta fines de 2028, pero cuando se sentaron a hablar de números ahí se estancó.

Además, otro de los motivos que frenaron su renovación era el armado del plantel para 2026, ya que Costas quiere tener un equipo competitivo para poder pelear en todos los frentes que la Academia disputará en 2026 (Sudamericana, Apertura, Clausura y Copa Argentina).

Gustavo Costas renovó su contrato por tres temporadas y seguirá siendo el DT de Racing Finalmente, el pasado viernes por la noche y tras cuatro reuniones entre la Comisión Directiva de Diego Milito y Jito Alonso, representante del entrenador, ambas partes llegaron a un acuerdo y Gustavo Costas seguirá siendo el DT de la Academia por los próximos tres años. El 27 de diciembre, cuando regrese de sus vacaciones, firmará su contrato en el que tendrá una mejora económica sustancial y que irá subiendo año tras año.