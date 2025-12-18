Por qué Gustavo Costas aún no firmó la renovación por 3 años en Racing pese a haberla aceptado

Si bien no pudo coronarlo con un título grande, Racing dejó atrás un buen 2025 en el que los hinchas volvieron a ilusionarse con ganar el campeonato local y la Copa Libertadores. Sumado a la coronación de la Copa Sudamericana 2024 (y su correspondiente Recopa), el ciclo de Gustavo Costas ya se eleva, probablemente, como el mejor del Siglo XXI.

Con el deseo de todo el pueblo blanquiceleste de que continúe en el cargo, Diego Milito le ofreció una renovación de contrato (el vigente finalizaba este diciembre) hasta el final de su mandato, es decir, hasta 2028. La propuesta sorprendió al DT, que imaginaba con extender su vínculo apenas por una temporada más, pero igualmente, según trascendió, terminó aceptándola a las pocas horas de recibirla.

La noticia, por supuesto, fue celebrada por todos los hinchas de la Academia. Sin embargo, pese a haber dado el visto bueno a la oferta que le hicieron, el entrenador de 62 años aún no firmó su nuevo contrato. Según informó esta tarde el periodista Juan Pablo Marrón en ESPN, al cuerpo técnico no terminaría de cerrarle del todo la propuesta económica, que no sería "muy superadora a la del 2025".

A su vez, habría un segundo aspecto que puede ser determinante, que es el armado del equipo para el 2026. La dirigencia no solo tendrá que hacer un buen mercado de pases con el tema de la llegada de refuerzos a la altura (algo que se le criticó mucho este año), sino que además tendría que hacer el esfuerzo por retener a las principales figuras y referentes del plantel.