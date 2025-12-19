Presenta:

Ricardo Bochini

El tremendo elogio de Ricardo Bochini a Costas por la forma en que vive los partidos de Racing: "En Independiente haría lo mismo"

Ricardo Bochini destacó el gran trabajo del entrenador de la Academia y lo llenó de elogios por cómo vive los partidos desde el banco de suplentes.

Luciano Chiapasco

Ricardo Bochini destacó el gran trabajo de Costas y su locura por Racing. Foto: Archivo

Gustavo Costas se convirtió en uno de los mejores entrenadores en la historia de Racing. Desde su llegada a comienzos de la temporada pasada, el DT conquistó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025, además alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores (perdió ante Flamengo) y cayó en la final del Torneo Clausura frente a Estudiantes.

Sin embargo, Costas no es solo un DT sino que un hincha más dentro del campo de juego. Sus locuras por Racing, la forma en que vive los partidos y su amor por el club, demuestran el tipo de persona que es y el cariño que los hinchas tiene con él en cada partido que se disputa en el Cilindro de Avellaneda.

Ahora, quien llenó de elogios a Costas por su trabajo y amor hacia Racing fue Ricardo Bochini. La leyenda de Independiente, club en el que jugó 714 partidos, convirtió 107 goles y conquistó cuatro Copas Libertadores, ponderó el trabajo del DT de la Academia y destacó la forma en la que vive los partidos.

El elogio de Ricardo Bochini a Costas

“¿Cómo no lo voy a respetar? Es fanático, me gusta que sea así. Creo que todos los que sienten a un club van a ser así. Yo estando en Independiente haría lo mismo", sentenció el Bocha en diálogo con ESPN F10.

Ricardo Bochini llenó de elogios a Gustavo Costas

El lamento porque Independiente no clasificó a ninguna copa para 2026

Por otro lado, Bochini se lamentó porque Independiente no pudo clasificar a copas internacionales en 2026 (necesitaba que Racing sea campeón del Clausura y no ocurrió). Ante ello, el máximo emblema del Rey de Copas fue tajante y lanzó: Tiene que volver a ser el equipo de nuestra época. Hoy le cuesta entrar en la Copa Libertadores y a uno eso le duele".

