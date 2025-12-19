El tremendo elogio de Ricardo Bochini a Costas por la forma en que vive los partidos de Racing: "En Independiente haría lo mismo"

Ricardo Bochini destacó el gran trabajo del entrenador de la Academia y lo llenó de elogios por cómo vive los partidos desde el banco de suplentes.

Gustavo Costas se convirtió en uno de los mejores entrenadores en la historia de Racing. Desde su llegada a comienzos de la temporada pasada, el DT conquistó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025, además alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores (perdió ante Flamengo) y cayó en la final del Torneo Clausura frente a Estudiantes.

Sin embargo, Costas no es solo un DT sino que un hincha más dentro del campo de juego. Sus locuras por Racing, la forma en que vive los partidos y su amor por el club, demuestran el tipo de persona que es y el cariño que los hinchas tiene con él en cada partido que se disputa en el Cilindro de Avellaneda.

Ahora, quien llenó de elogios a Costas por su trabajo y amor hacia Racing fue Ricardo Bochini. La leyenda de Independiente, club en el que jugó 714 partidos, convirtió 107 goles y conquistó cuatro Copas Libertadores, ponderó el trabajo del DT de la Academia y destacó la forma en la que vive los partidos.

El elogio de Ricardo Bochini a Costas “¿Cómo no lo voy a respetar? Es fanático, me gusta que sea así. Creo que todos los que sienten a un club van a ser así. Yo estando en Independiente haría lo mismo", sentenció el Bocha en diálogo con ESPN F10.