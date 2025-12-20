¡Bombazo! Pipa Benedetto fue ofrecido a un histórico club de la Primera Nacional

En las últimas horas, el Pipa Benedetto fue ofrecido a un histórico equipo del Ascenso y podría concretarse su llegada en los próximos días.

Tras un mal paso por Newell’s, en el que disputó solamente nueve partidos y no convirtió ningún gol, Darío Benedetto se sigue entrenando en busca de volver a ser ese delantero goleador que despertó los ojos de todos los equipos de Sudamérica.

Con el comienzo del mercado de pases, el futuro del exdelantero de Boca es una incógnita y aún no se sabe en qué club jugará la próxima temporada. Por el momento, había sido ofrecido a Almirante Brown, pero no hubo un acuerdo económico entre las dos partes y el pase se terminó cayendo.

Darío Benedetto podría ser nuevo refuerzo de Quilmes Ahora, en las últimas horas, otro equipo de la Primera Nacional mostró un interés por el experimentado delantero de 35 años. Se trata de Quilmes, equipo que no tuvo una buena temporada al finalizar 15° en la tabla con 38 puntos, producto de 8 victorias, 14 empates y 12 derrotas, en una campaña marcada por la irregularidad y la falta de continuidad en los resultados.

benedetto newells Darío Benedetto fue ofrecido a Quilmes. @pipabenedetto Darío Benedetto fue ofrecido al Cervecero y la dirigencia del club de zona sur analiza su situación. Por el momento, no existen negociaciones avanzadas ni definiciones, y su nombre se suma a la lista de alternativas que el club evalúa para reforzar el frente de ataque.

Silvio Romero, la otra opción que tiene en mente Quilmes Otra alternativa que el equipo de la Primera Nacional evalúa para comenzar negociaciones y reforzar el ataque es Silvio Romero. El delantero, de 37 años y con trayectoria en Independiente y Lanús, está sin club desde junio, tras finalizar su contrato con Instituto de Córdoba y aparece como la otra gran opción en caso de que lo dé Pipa Benedetto no se termine de concretar.