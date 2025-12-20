Sigue la crisis en San Lorenzo: dos futbolistas intimaron al club por falta de pagos

San Lorenzo sigue sin tener paz y en las últimas horas, dos jugadores del equipo de Ayude intimaron al club por pagos adeudados.

San Lorenzo no tiene paz. Luego de decretarse la acefalía por una masiva ola de renuncias, Marcelo Moretti no se quedó de brazos cruzados y fue ante la Justicia para pedir que se anule esta decisión y así volver a tomar las riendas de la institución azulgrana.

Mientras la crisis institucional sigue creciendo, el plantel comandado por Damián Ayude se sigue entrenando de cara a un 2026 complejo en el que el Ciclón deberá afrontar la Copa Sudamericana, los Torneos Apertura y Clausura y la Copa Argentina.

Para ello, el DT desea seguir manteniendo el mismo plantel que el de esta temporada, pero ya se sabe que perderá a algunas de sus figuras como Johan Romaña, Gastón Hernández (sueña en Boca) y Elías Báez (está en la órbita de River). Sumado a ello, algunos futbolistas siguen sin cobrar algunos sueldos adeudados y su malestar crece poco a poco, a tal punto que podrían dejar de entrenar y considerarse jugadores libres.

Altamirano y Herazo intimaron a San Lorenzo por falta de pagos En las últimas horas, Facundo Altamirano, arquero suplente, y Diego Herazo, delantero suplente, intimaron a San Lorenzo por falta de pagos. En el caso del ex Banfield hay saldos pendiente que viene refinanciando desde 2023; mientras que el colombiano todavía tiene por cobrar salarios de 2024, antes de irse a préstamo a Nacional, y primas.

facundo-altamirano.jpg Facundo Altamirano intimó a San Lorenzo. Esta noticia obliga al elenco azulgrana a saldar las deudas la semana próxima o les podría permitir a ambos futbolistas pedir la libertad de acción. De todas maneras, tanto Altamirano como Herazo quieren seguir jugando en el Ciclón o en el mejor de los casos dejarle algo de dinero al club, pero también quieren cobrar lo adeudado.