Napoli pidió condiciones por un préstamo de Franco Mastantuono: la respuesta del Real Madrid

Franco Mastantuono no vive el presente deseado en el Real Madrid. Desde que superó la pubalgia, que lo alejó de las canchas por un mes, la joya argentina perdió mucho terreno en el equipo de Xabi Alonso y en España empezó a tomar fuerza un rumor bomba: ante la falta de minutos, no descartaban una posible salida a préstamo de cara al mercado invernal, en enero de 2026.

En ese contexto, hubo varios clubes que se interesaron y preguntaron condiciones para sumar al ex River. Uno de ellos fue el Napoli, el vigente campeón de la Serie A que, según reveló el diario Marca, se contactó con la Casa Blanca para una eventual cesión con cargo incluido, aunque no trascendieron los montos.

La firme postura del Real Madrid ante el interés de Napoli por Franco Mastantuono Sin embargo, las especulaciones se cortaron rápido de raíz. "El futuro de Franco Mastantuono pasa, hoy por hoy, por el Real Madrid", sentenció el medio español sin más vueltas, donde además aseguró que es "una de las piedras angulares de la planificación a largo plazo". Esto quiere decir que, salvo imponderables, el delantero de la Selección argentina seguirá en el Merengue durante la segunda parte de la temporada.

Para respaldar esa información, Fabrizio Romano, el periodista italiano especializado en el mercado europeo, remarcó que los rumores que dejan al jugador de 18 años afuera del club más importante del planeta "están muy lejos de la realidad". En Madrid entienden que todavía está en pleno proceso de adaptación y Xabi Alonso lo considera una parte fundamental del proyecto.