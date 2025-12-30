Debutó en River con Demichelis, Gallardo no lo tuvo en cuenta y ahora se va libre a un posible rival en la Sudamericana

Tras regresar de su préstamo, el extremo derecho continuará su carrera en Olimpia. Se va libre, River conserva parte del pase y podría enfrentarlo en 2026.

Fue uno de los 13 futbolistas pertenecientes a River que salieron a préstamo durante 2025. Al igual que ocurrió con la mayoría, a excepción del arquero Ezequiel Centurión, el extremo derecho de 23 años no será tenido en cuenta por Marcelo Gallardo y no volverá a vestir la camiseta del Millonario en 2026.

Tras regresar de su cesión en Central Córdoba, se definió que su salida no será nuevamente a préstamo. Franco Alfonso continuará su carrera en Olimpia de Paraguay en condición de jugador libre, con un contrato por tres temporadas. River conservará el 50 por ciento de su pase, mientras que la otra mitad quedará en manos del club paraguayo, detalló La Página Millonaria.

Franco Alfonso, de no ser tenido en cuenta en River Plate a jugar en el exterior Franco Alfonso Franco Alfonso con la camiseta de River. De esta manera, el atacante nacido en Haedo cerrará definitivamente su etapa en el club donde se formó y debutó profesionalmente de la mano de Martín Demichelis, quien lo utilizó en siete partidos oficiales. Sin continuidad en el primer equipo, acumuló dos cesiones consecutivas: primero a Huracán, a mediados de 2023, y luego a Central Córdoba, a comienzos de 2025.

Los números en esos préstamos no alcanzaron para abrirle una nueva puerta en Núñez. En el Globo disputó 45 encuentros y convirtió dos goles -uno de ellos ante River-, mientras que en el conjunto santiagueño sumó 15 partidos sin poder marcar, registros que terminaron de sellar su salida.