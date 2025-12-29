Borja llegó a México para ser refuerzo de Cruz Azul: el insólito motivo por el que no quiso firmar autógrafos

Miguel Ángel Borja arribó a México para cerrar su llegada a la Máquina Cementera, pero un detalle en el aeropuerto llamó la atención.

Después de varios idas y vueltas, la novela de Miguel Ángel Borja llegó a su fin. Sin ser tenido en cuenta y con contrato vencido en River el próximo 31 de diciembre, el delantero colombiano de 32 años continuará su carrera en Cruz Azul de México, adonde llega en condición de jugador libre.

Pese a los guiños públicos a Boca y a aquella frase en la que deslizó que si lo llamaba Riquelme podía cruzarse de vereda, finalmente fue la Máquina Cementera la que se movió con decisión y ganó la carrera por el ex Junior de Barranquilla, que tendrá así su primera experiencia en el fútbol mexicano.

En las últimas horas, el Colibrí arribó a tierras mexicanas para completar los pasos formales de su incorporación. El contrato será por dos temporadas, hasta el 31 de diciembre de 2027, cuando el delantero cumpla 34 años.

Antes de firmar, Borja deberá someterse a los estudios médicos de rigor. Una vez superados, estampará la firma y se sumará a los entrenamientos del plantel que conduce el DT argentino Nicolás Larcamón, aunque su presentación oficial recién podrá realizarse a partir del 1° de enero, cuando deje de estar ligado contractualmente a River.

El llamativo motivo por el que Borja no quiso firmar autógrafos en el aeropuerto Miguel Borja en su llegada al Aeropuerto del Distrito Federal de México Miguel Borja en su llegada al Aeropuerto del Distrito Federal de México @Ruben_Beristain En su llegada al aeropuerto se dio una situación llamativa. Varios hinchas de Cruz Azul se acercaron para pedirle autógrafos, pero el colombiano se negó. Según informó el periodista Rubén Beristáin, el motivo se debe a la reventa habitual de esas firmas, por lo que el personal de prensa del club lo cubrió de tener contacto con el público y también con el periodismo. De hecho, Borja tampoco habló.