Bombazo en River: una gran joya de las Inferiores se va del club por la patria potestad y hay bronca
Luca Scarlato, categoría 2009 y con presente en la Selección Sub 16, no firmará su primer contrato con River y se irá libre al fútbol italiano. Los detalles.
En simultáneo con el mercado de pases, donde ya abrochó a sus primeros dos refuerzos (Fausto Vera y Aníbal Moreno), una noticia bomba sacudió de lleno al mundo River. Luca Scarlato, enganche categoría 2009 y una de las grandes figuras de la Séptima División, está a punto de marcharse del club por una vía más que polémica: la patria potestad.
En Núñez aseguran que hubo múltiples intentos para que el juvenil firme su primer contrato profesional, pero todas las propuestas fueron rechazadas. En ese sentido, desde el Millonario apuntan directamente al representante del futbolista, Martín Guastadiseño, quien habría convencido a la familia del jugador para llevárselo de manera abrupta.
El futuro de Scarlato estaría en Europa, más precisamente en el fútbol italiano, un mercado que ya lo había sondeado a mediados de 2025. Durante este año su nombre fue vinculado al Inter, aunque ahora tendría todo encaminado para sumarse en condición de libre al Parma, sin dejarle un solo peso al club que lo formó durante varios años.
Así juega Luca Scarlato, la joya de River que se irá por la patria potestad rumbo al Parma de Italia
Más allá de su rendimiento en las Inferiores, el delantero forma parte habitual de las selecciones juveniles. De hecho, hace poco fue campeón de la Copa UC en Chile con la Sub 16, donde compartió plantel con otros juveniles de la Banda como Galo Escobar y Tobías Goytía (este último sí aceptó firmar su primer contrato con el club). Si bien desde la dirigencia intentaron frenar su salida acudiendo formalmente a la AFA, el escenario a día de hoy parece prácticamente definido.
Los antecedentes similares que hicieron estallar a la dirigencia del Millo
En base eso, en River hay una bronca terrible y recuerdan antecedentes similares vinculados al mismo representante. Es que Guastadiseño ya había utilizado la patria potestad para llevarse libres a Joaquín Panichelli en 2023, hoy figura del Racing de Estrasburgo y recientemente convocado por Scaloni a la Selección argentina, y a Matías Soulé, cuando todavía era juvenil de Vélez.
No obstante, el conflicto con Luca Scarlato revive viejas heridas: hace cinco años, Tiago Geralnik también se fue por el mecanismo al Villarreal de España, aunque nunca logró asentarse en Europa y actualmente se desempeña en el Lusail SC de la segunda división de Qatar.