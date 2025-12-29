Paul Aron, reserva de Alpine, hizo una polémica comparación con Franco Colapinto: "Para un chico que viene de Argentina es más fácil"

El piloto estonio lanzó un fuerte comentario sobre las "facilidades" que tuvo Colapinto para llegar al puesto que tiene hoy en día en la escudería francesa.

Paul Aron, suplente de Colapinto en Alpine, y una filosa frase sobre el argentino. Foto: captura de TV y Alpine F1 Team

Mientras Franco Colapinto ya se aseguró un asiento en Alpine para 2026 y se prepara para arrancar su primera temporada como piloto titular en la Fórmula 1, Paul Aron sigue esperando su oportunidad desde el rol de reserva. En ese contexto, el estonio comparó realidades y dejó una reflexión que hizo mucho ruido y generó polémica.

Paul Aron, polémico al comparar su realidad con la de Colapinto En una entrevista con Vikerraadio, una radio de su país, el europeo puso el foco en las diferencias de origen y en cómo eso impacta directamente en el camino hacia la Máxima. “Para un chico que tiene a Argentina como su país de origen es más fácil encontrar seguidores, patrocinadores y dinero que para mí, que vengo de Estonia, donde hay 1,3 millón de habitantes”, explicó, haciendo referencia a la situación del argentino.

Lejos de poner el freno, Aron aceleró a fondo: “Sigo teniendo las puertas abiertas en la Fórmula 1, pero mi trayectoria ha sido sin duda mucho más complicada. Sé muy bien que este camino ha sido facilísimo para algunos chicos, porque siempre han contado con un buen apoyo. Durante mi carrera, nos las arreglamos muy bien con lo que teníamos".

paul aron Paul Aron jugó fuerte y dejó una picante frase comparando realidades con Colapinto. Instagram @paularon_ Más allá de eso, el piloto europeo dejó en claro que no piensa resignarse a un rol secundario durante mucho tiempo. “Llevo un año y la verdad es que, según mi lógica, dos años es el máximo. Cuanto antes puedas correr, mejor”, afirmó. Y, consciente del recambio constante que vive la categoría, agregó: “En la Fórmula 1, cada año se incorporan nuevos pilotos jóvenes… y cuanto más tiempo estés como reserva, más tiempo te pierdes en la niebla”.