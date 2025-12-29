Video: un ex Independiente se agarró a trompadas durante un partido de fútbol 5 e hirió a su rival

Un partido recreativo de Fútbol 5 terminó de la peor manera en Rafaela, Santa Fe. Lo que comenzó como un encuentro entre conocidos derivó en una violenta pelea que involucró a varios participantes, entre ellos Darío Gandín , exdelantero de Independiente .

El episodio ocurrió en un complejo deportivo de la ciudad y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. Las imágenes, que ya circulan, se convirtieron en una pieza clave para avanzar con las denuncias correspondientes tras los hechos de violencia.

Según trascendió, el enfrentamiento dejó a varios jugadores con lesiones. Uno de los involucrados, rival directo del Chipi Gandín en la discusión, sufrió un corte en la parte inferior de la oreja, lo que le provocó una hemorragia leve y requirió atención médica.

De acuerdo con testigos y con lo que muestran los videos, la pelea se originó por una discusión típica del juego. El cruce verbal fue escalando en intensidad hasta que derivó en golpes de puño. A pesar de los intentos de otros jugadores por separar a los involucrados, la situación se descontroló y Gandín continuó intercambiando golpes con su “oponente”.

El incidente generó preocupación entre los presentes y obligó a suspender el partido. Las autoridades del complejo recopilaron el material fílmico como respaldo ante posibles acciones legales.

Un antecedente polémico en la carrera de Darío Gandín

Darío Gandín cuenta con un extenso recorrido en el fútbol argentino y ya ha protagonizado episodios controvertidos. El delantero, que vistió las camisetas de Independiente, Colón y Atlético de Rafaela, quedó envuelto en situaciones que trascendieron lo deportivo.

Uno de los casos más recordados ocurrió en 2019, cuando fue desvinculado de su función como captador de talentos en Atlético de Rafaela. “El fin de semana yo tenía libre y fui a ver la final de la Copa y, cuando regresé, me informaron que estaba desvinculado de la institución por ir a ver el partido”, relató en su momento. “No es normal que te echen por algo así. Así como fui a ver a Colón, pude haber hecho otras cosas, porque era mi fin de semana libre y en mi vida personal hago lo que quiero”, agregó el Chipi, reconocido hincha del Sabalero, club en el que jugó en tres etapas diferentes.