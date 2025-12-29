Preocupación en México: Lucas Ocampos sufrió una parálisis facial y fue apartado de la pretemporada de Rayados

El futbolista argentino Lucas Ocampos atraviesa una afección neurológica de origen viral que se suma a una fractura reciente.

El club mexicano indicó reposo absoluto y evaluará su evolución antes de definir los próximos pasos.

Lucas Ocampos atraviesa un nuevo revés médico en México. Rayados de Monterrey confirmó que el atacante argentino sufre una parálisis facial, una afección neurológica que afecta uno de los lados del rostro y que obliga a detener su preparación en plena pretemporada.

Según el parte oficial del club, el cuadro tendría origen viral y no está vinculado a una lesión muscular ni traumatológica actual. Como primera medida, el cuerpo médico dispuso reposo absoluto, con controles periódicos para evaluar la evolución antes de autorizar su regreso progresivo a la actividad.

Un antecedente reciente que condicionó su regreso Hace pocas semanas, Ocampos había quedado fuera de la definición del Apertura 2025 tras sufrir un accidente doméstico. En esa situación, el jugador perdió el control de un monopatín cuando intentaba asistir a una de sus hijas, cayó en una pendiente y golpeó contra el asfalto, lo que derivó en una fractura de muñeca y un traumatismo facial.

lucas ocampos1 Lucas Ocampos y un nuevo revés médico en México. Instagram @lucasocampos11 Esa lesión lo mantuvo cerca de dos meses sin competir y lo obligó a seguir desde afuera la eliminación de Rayados en la Liguilla. Cuando comenzaba a enfocarse en la puesta a punto para la nueva temporada, apareció esta afección neurológica que volvió a interrumpir el proceso.