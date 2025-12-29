Revelan detalles de cómo fue la reunión de Riquelme con Úbeda, tras la cual Boca lo confirmó como DT en 2026

Un exjugador multicampeón con Boca y cercano a la dirigencia detalló los temas que se tocaron en el cónclave tras el que se ratificó a Úbeda en el cargo.

Después de semanas de especulaciones se confirmó lo que era un secreto a voces: Juan Román Riquelme tomó la decisión de ratificar a Claudio Úbeda en 2026 y ya es un hecho que el DT, que había quedado en el ojo de la tormenta tras la eliminación ante Racing, se hará cargo del plantel de Boca este viernes 2 de enero en el inicio de la pretemporada.

Durante todo este tiempo en el que nadie quería asegurar que el Sifón continuaría siendo el entrenador del club de la Ribera, mucho se habló de la reunión pendiente que se venía dilatando entre Riquelme, Delgado y el propio Úbeda. Y lo cierto es que ese cónclave de vital importancia para el pueblo xeneize sí existió, pero no de la manera que se pensaba ni mucho menos.

Detalles exclusivos de la reunión entre Riquelme, Delgado y Úbeda Los detalles de la misma fueron revelados por Carlos Navarro Montoya, el arquero multicampeón con Boca entre fines de los 80' y gran parte de los 90'. En su cuenta oficial de X, el Mono, que fue director general de las Inferiores de Boca en los primeros 9 meses de la gestión Riquelme, en 2020, aseguró que las partes en cuestión se juntaron por motivos bien marcados. "La reunión, que sí existió entre Riquelme, Delgado y Claudio Úbeda, no fue para confirmarlo. El motivo fue seguir deliniando el proyecto 2026 del equipo, incorporación de futbolistas, amistosos, qué jugadores son prescindibles y logística de la pretemporada de Boca", tuiteó el exarquero xeneize.

Lo que quiso explicar Navarro Montoya es que en su cabeza Riquelme siempre tuvo claro que el futuro del Xeneize iba a ser con Úbeda en el banco, a tal punto de que ni siquiera se tocó el tema en la reunión. Sin embargo, un dato no menor es que hasta el momento el técnico de 56 años no firmó un nuevo vínculo con la institución, sino que se mantiene el contrato vigente hasta junio de 2026, el mismo que firmó a mediados de este año como ayudante de campo de Miguel Ángel Russo. "Seguramente, solo habrá modificaciones en su convenio por su cambio de rol, que ahora será el entrenador principal", explicó Navarro Montoya, algo que todavía no ocurrió.