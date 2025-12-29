Locura total por el Mundial 2026: la FIFA confirmó una demanda de entradas nunca antes vista

La expectativa por el Mundial 2026 alcanzó niveles históricos. La FIFA anunció que, desde la apertura de la venta de entradas el pasado 11, recibió más de 150 millones de solicitudes, la cifra más alta jamás registrada para una Copa del Mundo.

De acuerdo con el organismo rector del fútbol, los pedidos provinieron de aficionados de más de 200 países y representan una demanda 30 veces superior a la cantidad de entradas disponibles en esta etapa. El volumen de solicitudes también supera ampliamente el registro acumulado de espectadores de todas las ediciones previas del torneo desde 1930.

El presidente de la FIFA , Gianni Infantino , remarcó la magnitud del interés generado durante los primeros 15 días de venta y calificó la respuesta como “una muestra del increíble interés que ha despertado entre los aficionados de más de 200 países”.

Durante su participación en el World Sports Summit de Dubái, el dirigente amplió su análisis y subrayó el alcance del fenómeno. “Esta abrumadora respuesta de los seguidores refleja la pasión que siente el mundo por el fútbol. No cabe duda de que haremos historia en Norteamérica al reunir a personas de todo el planeta en una fiesta sin precedentes por la unidad y el mejor fútbol”, expresó Infantino.

La FIFA también recordó que el proceso de solicitud permanecerá abierto hasta el martes 13 de enero a través de su sitio oficial . Una vez finalizada esta etapa, se realizará un sorteo que garantizará igualdad de oportunidades entre los interesados, mientras que quienes no resulten seleccionados podrán acceder a futuras fases de venta.

mundial 2026 2 El Mundial 2026 despierta un interés sin precedentes. Shutterstock

Precios, beneficios y el nuevo formato del Mundial

El organismo confirmó que los valores de las entradas no sufrirán modificaciones durante esta fase y que los hinchas de las selecciones clasificadas tendrán acceso a una categoría especial, con un precio de 60 dólares para los 104 partidos, incluida la final.

Además, la FIFA destacó el destino de los ingresos generados por el torneo. “La FIFA, como organización sin ánimo de lucro, reinvierte los ingresos generados por la Copa Mundial a fin de promover el crecimiento del fútbol masculino, femenino y juvenil en las 211 federaciones miembro. La FIFA espera trasladar al fútbol el 90 % de sus inversiones presupuestadas para el ciclo 2023–2026, con el objetivo de impulsar el desarrollo de este deporte en todo el mundo”, señaló el comunicado.

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos, contará con 104 partidos y marcará el debut del formato ampliado con 48 selecciones, en una edición que ya promete ser histórica dentro y fuera de la cancha.