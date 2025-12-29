¡No se retira! Ander Herrera tomó la decisión de seguir en Boca en 2026, con un particular contrato

Tras las dudas sobre su futuro, Ander Herrera reflexionó en España y continuará siendo jugador de Boca por un año más. Los detalles de su nuevo vínculo.

Este lunes, se despejaron dos enormes incógnitas que mantenían en vilo al mundo Boca. Horas después de ratificar a Claudio Úbeda como DT para 2026, también se confirmó el futuro de Ander Herrera: el mediocampista español tomó la decisión de seguir jugando en el Xeneize y descartó la posibilidad de retirarse del fútbol.

Festeja Boca: Ander Herrera renovará su contrato por un año más Tras un período de análisis personal y familiar en España, el ex Athletic Bilbao, según confirmó Diario Olé, resolvió continuar por un año más en el fútbol argentino después de un 2025 que no fue para nada sencillo. Las reiteradas lesiones musculares lo obligaron a perderse la mayoría de los partidos oficiales y pusieron en duda su continuidad en el club de la Ribera, pero finalmente pesó más el deseo de seguir compitiendo y sentirse futbolista.

Con la decisión tomada, Boca avanzó rápidamente para cerrar el nuevo acuerdo contractual: Herrera renovará su contrato hasta diciembre de 2026, aunque bajo nuevas condiciones. Tras no haber activado la cláusula de renovación automática con vencimiento en octubre, ambas partes acordaron firmar un vínculo con cambios drásticos respecto al actual.

ander herrera Ander Herrera transita la etapa final de su contrato y su futuro en Boca aún no está definido. Instagram @anderherrera Los detalles del nuevo contrato que prepara el club para el español A partir de ahora, el volante de 36 años tendrá un contrato por productividad. Esto quiere decir que su salario estará directamente ligado al cumplimiento de objetivos deportivos, tanto individuales como colectivos. "No habrá problemas con eso”, le dijeron desde el entorno del español a Olé, un gesto que fue bien valorado en Brandsen 805 dado a su rol como referente del plantel.